В Италии 21-летняя женщина узнала о том, что находится на восьмом месяце беременности после визита к врачу с жалобами на отекание ног.
Об этой истории рассказал в Twitter пользователь vonde_monadis, работающий в местной больнице врачом-радиологом.
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Итальянка пришла к терапевту, заметив, что ее ноги стали сильно отекать. Во время обследования, самочувствие пациентки стало резко ухудшаться. Она потеряла сознание, начались судороги, а температура тела упала до 36,1°C.
Пациентку поместили на ИВЛ и экстренно доставили на вертолете в больницу, где работает автор поста. Пытаясь выяснить причину такой реакции организма, они узнали от матери только то, что она принимает противозачаточные таблетки.
В результате обследования оказалось, что итальянка уже на поздних сроках беременности, и у нее произошла эклампсия — смертельно опасное осложнение во время беременности, родов и в послеродовой период.
Новоиспеченной молодой маме провели роды, и стабилизировали состояние. Как оказалось, итальянка не знала о беременности. Сейчас она все еще в больнице, а ребенок — в неонатальной интенсивной терапии.
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