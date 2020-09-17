Из-за беременности у девушки произошла эклампсия — смертельно опасное осложнение во время беременности, родов и в послеродовой период.

В Италии 21-летняя женщина узнала о том, что находится на восьмом месяце беременности после визита к врачу с жалобами на отекание ног.

Об этой истории рассказал в Twitter пользователь vonde_monadis, работающий в местной больнице врачом-радиологом.

Читайте такжеМертвая женщина родила ребенка в гробу

Итальянка пришла к терапевту, заметив, что ее ноги стали сильно отекать. Во время обследования, самочувствие пациентки стало резко ухудшаться. Она потеряла сознание, начались судороги, а температура тела упала до 36,1°C.

Пациентку поместили на ИВЛ и экстренно доставили на вертолете в больницу, где работает автор поста. Пытаясь выяснить причину такой реакции организма, они узнали от матери только то, что она принимает противозачаточные таблетки.

В результате обследования оказалось, что итальянка уже на поздних сроках беременности, и у нее произошла эклампсия — смертельно опасное осложнение во время беременности, родов и в послеродовой период.

Новоиспеченной молодой маме провели роды, и стабилизировали состояние. Как оказалось, итальянка не знала о беременности. Сейчас она все еще в больнице, а ребенок — в неонатальной интенсивной терапии.

Читайте похожие новости на тему:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ