Остановка "Северного потока-2" - среди вариантов ограничений РФ в случае ее вторжения в Украину.

Заместитель Госдепа США Виктория Нуланд пошутила о запуске российского проекта "Северный поток-2", назвав газопровод "куском металла на дне океана".

Об этом шла речь во время брифинге в Госдепе.

У Нуланд поинтересовались, что будет делать Вашингтон с "Северным потоком-2", когда он уже достроен. На что заместительца Блинкена напомнила, что немецкий регулятор приостановил сертификацию "трубы" из-за выявленных нарушений европейского законодательства.

Тогда журналист призвал уточнить ответ США относительно судьбы проекта РФ-Германии в случае российского вторжения в Украину, поскольку на самом деле сам "СП-2" уже достроен.

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Журналист:Нед (Прайс – УНИАН) ранее по телевидению заявил: "Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток-2" не сдвинется с места... Однако "Северный поток-2" уже достроен.

Нуланд: Он не…

Журналист:Да, все закончено. Если бы они решить его включить – включить прямо сейчас, то пустили бы газ, или оливковое масло, или водку, или еще что-то…

Нуланд:… Хорошо бы водку. Оливковое масло - тоже очень хорошо.

(Смех)

Журналист:То есть, все, что надо сделать, просто его включить. То есть, когда вы говорите, что он не сдвинется, вы имели в виду, что он не откроется для поставок?

Нуланд:Он не готов к включению. Это не было испытано. Он не сертифицирован.

Журналист:Однако он закончен.

Нуланд:Этого не будет – регуляторы, которые позволили бы его включение..

Журналист:Об этом…

Нуланд:Не завершено. Физически... Как любит говорить сенатор Круз, я не часто цитирую его, но как он любит говорить: сейчас это кусок металла на дне океана.

Реакция Кремля

Комментируя шутку Нуланд, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Послушайте, хотя бы какие-то попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть они лучше шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе".

По последним данным МО, Россия попытается вторгнуться в Украину 20 февраля с участием 100-тысячного войска.

С ноября международное сообщество обеспокоено возможной российской агрессией и пытается решить кризис дипломатическим путем.

Однако Россия на переговоры не идет, взамен предлагает США и НАТО "пересмотреть" свою политику принятия стран в состав Альянса, называя ультиматум "гарантиями безопасности".

Из-за нежелания Кремля идти на уступки и убирать войска с границы с Украиной Запад рассматривает жесткие санкции против Москвы в случае наступления российских войск как эффективный инструмент "разговора" с Путиным.