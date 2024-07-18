Также эксперт посоветовал рис, который можно есть без вреда для здоровья.

Для большей части населения планеты рис является основным продуктом питания, ведь его ценят за универсальность и питательную ценность. В мире есть много сортов риса, каждый из которых имеет свои преимущества. Однако не все виды риса являются полезными, когда речь идет о влиянии на здоровье, ведь некоторые из них могут вызвать скачки уровня сахара в крови и способствовать воспалению в организме. Поэтому специалисты рассказали о более здоровых альтернативах, которые могут помочь свести воспаление к минимуму, пишет She Finds.

Врач Димитар Маринов, который специализируется на питании и диетологии, рассказал о трех видах риса, которых следует избегать и четыре вида, которые лучше выбирать вместо них. По его словам, людям следует избегать белого риса, быстрого приготовления и ароматизированных рисовых смесей. Вместо этого врач советует выбирать бурый рис, киноа, дикий рис и рис из цветной капусты.

Диетолог отметил, что белый рис, рис быстрого приготовления и ароматизированный рис могут способствовать воспалению из-за высокого гликемического индекса, который приводит к быстрым скачкам сахара в крови.

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Также белому рису не хватает клетчатки и необходимых питательных веществ, ведь в процессе очистки удаляются отруби и зародыши, где эти питательные вещества сконцентрированы.

Несмотря на то, что рис быстрого приготовления является удобным в приготовлении, он проходит дальнейшую обработку, которая может лишить его еще большего количества питательных веществ и может содержать добавки, которые способствуют воспалению.

В то же время ароматизированные рисовые продукты в основном содержат высокое содержание натрия, искусственных добавок, сахара или жиров, которые могут усиливать воспаление.

"Эти виды риса могут усиливать воспаление, поскольку они подвергаются высокой обработке и имеют высокий гликемический индекс. Это означает, что он может вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может спровоцировать воспалительные реакции в организме. Кроме того, им не хватает клетчатки и питательных веществ, которые содержатся в цельнозерновых сортах, и которые могут помочь в борьбе с воспалением", - объясняет Маринов.

Однако есть много здоровых вариантов, которые можно выбрать в магазине. Эксперт советует попробовать коричневый рис, ведь он сохраняет отруби и зародышевые слои, предлагая большое количество клетчатки, важных питательных веществ, таких как витамины группы В и антиоксиданты, а также более низкий гликемический индекс, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить воспаление.

"Коричневый рис - надежный выбор, поскольку он сохраняет отруби и зародышевые слои, обеспечивая больше клетчатки и питательных веществ", - добавил диетолог.

По словам врача, киноа отличается тем, что является полноценным источником белка со всеми девятью незаменимыми аминокислотами, а также клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее состояние здоровья и борются с воспалением.

"Киноа - ещё один отличный вариант - это на самом деле семена, а не зерно, и оно богато белком и противовоспалительными соединениями", - подчеркнул Маринов.

Также он советует попробовать дикий рис, поскольку он богат белком, клетчаткой и основными питательными веществами.

"Дикий рис, несмотря на свое название, также является семенами и имеет ореховый вкус, а также противовоспалительные свойства", - объясняет специалист.

И напоследок диетолог рекомендует употреблять рис из цветной капусты. В нем меньше калорий и углеводов, чем в традиционном рисе, однако он поддерживает здоровье пищеварения и потенциально уменьшает воспаление.

"Наконец, рис из цветной капусты - это низкоуглеводная альтернатива, которая богата антиоксидантами и может помочь уменьшить воспаление", - подытожил эксперт.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее специалисты обнаружили, что диета, в которой есть много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы, может добавить 13 лет к вашей жизни. Поэтому эксперты назвали продукты, которые стоит иметь на кухне для поддержания хорошего образа жизни.

Также ученые рассказали, полезно ли есть оливки ежедневно. Известно, что этот продукт имеет высокую питательную ценность и положительно влияет на здоровье.

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