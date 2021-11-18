Разработчики считают, что устройство поможет собакам преодолеть одиночество, когда хозяев нет дома.

В Британии разработали устройство под названием DogPhone ("Собакофон"), с помощью которого пес сможет выйти на видеосвязь со своим хозяином.

Об этом сообщает The Guardian.

Само устройство имеет вид мягкого мячика с передатчиком внутри, который запускает вызов на ноутбук владельца. Для того, чтобы позвонить хозяину, собака должна поиграть с DogPhone, а человек может его принять или отклонить вызов. Также владелец может сам позвонить любимцу, а чтобы взять трубку, пес должен сдвинуть мяч.

Ученые надеются, что DogPhone поможет собакам справиться с одиночеством, пока люди на работе, а в будущем даже позволит животным звонить друг другу.

Читайте такжеПес "с шиком" облетел полмира в бизнес-классе самолета: как ему это удалось

Устройство создала Илена Гирски-Дуглас из Университета Глазго, а первым подопытным DogPhone стал ее 10-летний лабрадор по кличке Зак. Она подчеркивает, что благодаря этому устройству у собак появилось право выбора - или как-то взаимодействовать с хозяином или нет.

Также она поделилась, что чаще всего пес звонил ей случайно, сев на игрушку, или во время звонков не обращал на нее внимания.

Как сообщал УНИАН, в Венгрии ученые выяснили возможную причину, по которой собаки наклоняют голову, когда слушают человека.

Автор: Олег Давыгора