"Тут не до шуток": в Британии разгорелся скандал из-за водки "Новичок"

Рекламным слоганом новой водки являтся фраза "Тут не до шуток".

Ликеро-водочный завод в Бристоле подвергся резкой критике после того, как стал выпускать 75-градусную водку под названием "Новичок".

Как сообщает Би-би-си, компания принесла извинения, сказав, что выбрала неудачное время для выпуска водки, и что её производство будет остановлено.

Компания говорит, что рецепт этой водки разрабатывался довольно долго. Ее рекламным слоганом была фраза "Тут не до шуток". Название "Новичок" водка получила после того, как Сергея и Юлию Скрипалей выписали из больницы после отраления одноименным нервно-паралитическим веществом.

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В компании утверждают, что клиенты отнеслись к новой водке положительно, однако комментарии на странице компании в Facebook говорят об обратном.

"Простите, но я думаю, что очень бестактно давать алкоголю такое название. Это серьезная ситуация", - написал один из пользователей.

"Очень бестактно. Ни в чем не повинная женщина скончалась, мужчина находится в критическом состоянии в больнице. Я думаю, вам стоит пересмотреть свою рекламную стратегию", - отмечают в соцсети.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. 9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в сознание.

По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британская полиция занимается расследованием инцидента. Как и в лучае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.