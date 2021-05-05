Мужчине могут предъявить уголовные обвинения.

Бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией. Пограничный камень мешал проезду его трактора.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" задержали наркокурьера-"глотателя" (фото)Об этом пишет TJournal.

Местный историк заметил, что камень переместился на 2,29 метра на французскую территорию.

Мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво сказал, что фермер «сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея».

Мэр французской деревни Орели Велонек призвал «найти способ, чтобы избежать новой пограничной войны».

Бельгийские власти попросили мужчину вернуть камень на прежнее место. Если он этого не сделает, ему могут предъявить уголовные обвинения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская