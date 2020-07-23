Британский писатель купил 400 копий своего детектива, чтобы пробиться в лидеры
Британский писатель Марк Доусон купил 400 копий своего детектива, чтобы он попал в Топ-10 бестселлеров газеты Sunday Times.
Об этом сообщает The Guardian.
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Свой детектив под названием The Cleaner Доусон опубликовал еще семь лет назад. Книга оказалась на 13 месте в списке по продаваемости, поэтому автор решил ее раскрутить.
Доусон спросил у фанатов, купят ли они его роман с рук, после чего он заказал партию книг за 3,6 тысячи фунтов. После этого книга британца с 13 места поднялась на 8 в списке бестселлеров.
Когда выяснилось, кто был покупателем, книгу из престижного рейтинга удалили.
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