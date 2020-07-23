Британский писатель купил 400 копий своего детектива, чтобы пробиться в лидеры

После этого книга британца с 13 места поднялась на 8 в списке бестселлеров.

Британский писатель Марк Доусон купил 400 копий своего детектива, чтобы он попал в Топ-10 бестселлеров газеты Sunday Times.

Об этом сообщает The Guardian.

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Свой детектив под названием The Cleaner Доусон опубликовал еще семь лет назад. Книга оказалась на 13 месте в списке по продаваемости, поэтому автор решил ее раскрутить.

Доусон спросил у фанатов, купят ли они его роман с рук, после чего он заказал партию книг за 3,6 тысячи фунтов. После этого книга британца с 13 места поднялась на 8 в списке бестселлеров.

Когда выяснилось, кто был покупателем, книгу из престижного рейтинга удалили.

Как сообщал УНИАН, американская писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, которая является автором пособия «Как убить мужа», обвиняется в убийстве собственного супруга Дэна Брофи.

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