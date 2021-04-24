Британский учитель информатики Ричард Гленн во время школьной поездки в Коста-Рику регулярно напивался, угощал алкоголем детей и отводил их в стриптиз-клуб. Его отстранили от преподавания на три года. После поездки он якобы ничего не вспомнил,
Читайте такжеИтальянец 15 лет не ходил на работу и получал зарплатуОб этом пишет BBC News.
Согласно отчету комиссии по регулированию обучения, во время поездки Гленн неоднократно употреблял алкоголь и давал его несовершеннолетним. Он также отвел несколько детей в стрип-клуб и вел себя очень агрессивно по отношению к женщинам.
Сообщается, что Гленн был одним из сопровождающих группы школьников от 16 до 18 лет, которые отправились в поездку в Коста-Рику.
Сам учитель заявил, что не может вспомнить, что произошло из-за состояния опьянения, но «не оспаривает воспоминания присутствующих».
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