Новое исследование ученых утверждает, что потребление натурального апельсинового сока подавляет голод и защищает от ожирения.

Ученые выяснили, что употребление на 100% натурального апельсинового сока может оказаться полезным: он подавляет голод и способен защитить организм от ожирения.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, переворачивает наше представление о пользе и вреде различных сахаросодержащих напитков. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, человек должен регулировать ежедневное потребление свободных сахаров примерно до 10% калорий, употребляемых организмом на протяжении дня.

Как известно, натуральные фруктовые соки - это жидкая альтернатива цельным фруктам. По составу микроэлементов, полезных соединений и питательных веществ вместе с натуральными сахарами, сок и фрукты - это фактически одно и то же. Из-за опасений, что высокое содержание свободных сахаров в соках способствует ожирению, их потребление советуют существенно ограничить. Однако в новом исследовании ученые выяснили, что после употребления натурального апельсинового сока человек почти на 100% компенсирует выпитые жидкие калории.

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Как проходил опыт о влиянии апельсинового сока

В исследование приняла участие группа взрослых людей в возрасте 18-45 лет с индексом массы тела (ИМТ) 18,5-24,9 кг/м2. Во время эксперимента ученые стремились изучить влияние тех или иных продуктов и напитков на аппетит человека и на потребляемые им калории. Отмечается, что подопытных не ограничивали в порции во время приема пищи. Также были учтены все их индивидуальные данные, такие как рост, масса тела (количество жировой ткани и мышц и т. д.).

Всего было три тестовых сеанса: ученые изучали аппетит участников после каждого этапа, давая им три разных по калорийности пиццы (сырная, пепперони и деликатесная) каждые 10 минут в течение 30 минут, и позволяя запивать пищу (водой, натуральным апельсиновым соком и апельсиновым напитком). Общая калорийность на 100 граммов каждой пиццы составляла 260 ккал, 250 ккал и 240 ккал соответственно.

"По сравнению с апельсиновым напитком, 100% натуральный апельсиновый сок подавлял дневную и кумулятивную IP и общую IP в течение одного дня, причем снижение после потребления 100% апельсинового сока составляло примерно 420 ккал", - говорится в выводах.

Гликемическая реакция на тело человека в течение 60 минут оказалась выше после употребления 100% апельсинового сока и апельсинового напитка, чем после употребления воды, однако она была ниже, если скорректировать ее в соотношении с количеством употребленных участниками исследования доступных углеводов.

Ученые утверждают, что потребление 100% апельсинового сока и воды привело к снижению обеденного и кумулятивного ощущения аппетита.

"Компенсация калорий была почти полной после 100% потребления апельсинового сока по сравнению с чрезмерным потреблением после апельсинового напитка (84% против -24,7%)", - говорится в материале.

Ученые подчеркивают, что результаты предыдущих исследований влияния сахара на ожирение противоречивы. Некоторые из них предполагают, что сладкое, вероятно, повышает аппетит, стимулируя вкусовые рецепторы кишечника, в то время как другие не обнаружили никакого влияния сладкого на этот показатель.

Исходя из нового исследования можно утверждать, что существует отрицательная взаимосвязь между сахаром (который человек употребил приемом апельсинового сока) и количеством пищи, которую он съедал на обед. Однако эти результаты не касаются потребления воды или 100% натурального апельсинового сока.

Таким образом, результаты исследования показывают, что употребление натурального апельсинового сока может быть полезным: он подавляет аппетит, компенсируя потребление калорий. В то же время новые исследования этой темы должны подтвердить эти ключевые выводы. Ведь пока что влияние напитков не сравнивали в контексте взаимодействия с организмом более пожилых людей, детей или подростков.

Что диетологи говорят об апельсиновом соке

В своей оценке влияния апельсинового сока на организм дипломированный диетолог Мэгги Михальчик также упоминала в комментарии Parade о дополнительных сахарах, которые могут оказаться в его составе.

Специалист акцентировала, что если вы покупаете готовый сок в магазине, следует внимательно читать этикетку. Настоящий сок действительно может стать полезным дополнением здорового рациона, ведь в нем немало витамина С и калия, поэтому диетолог утверждала, что следует стараться пить именно на него.

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