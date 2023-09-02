Если вы на пути к потере веса, первое, чем стоит себе помочь, это начать нормально высыпаться. Ученые вывели нужную норму часов.

Ведущие диетологи мира и ученые подчеркивают, человеку, у которого есть регулярный ночной сон, намного легче сжигать жир и терять лишний вес, в сравнении с теми, кто игнорирует эту базовую потребность организма.

Естественно, что у каждого есть свое особенности. Однако эксперты вывели общую среднюю норму времени, которую должен спать человек каждую ночь. Это может стать вашим "золотым ключом" в вопросе потери веса, пишет Newsweek.

По словам канадского диетолога Эйвери Зенкер, минимальная норма сна составляет не менее семи часов. Однако в целом, лучше спать каждую ночь от 7 до 9 часов.

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"Обычно рекомендуется от семи до девяти часов, чтобы лучше всего способствовать потере веса в организме. Но качество сна важно не меньше, чем количество сна", - подчеркивает диетолог.

С этим выводом согласен Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там также посчитают, что минимальное рекомендуемое количество сна для взрослого человека каждую ночь - это 7 часов. Также, несмотря на различные ритмы жизни и распорядок, важно дать себе время на отдых перед тем, как идти к постели, подчеркивают в CDC.

Однако сейчас статистика по выполнению этой нормы печальна. Каждый третий человек в мире спит меньше указанной нормы и становится потенциально уязвимым для сердечно-сосудистых болезней из-за истощения организма.

Как отмечает диетолог, из-за недостаточного количества сна наш организм начинает вырабатывать больше грелина - гормона, который отвечает за наличие аппетита. В то же время лептина, гормона, отвечающего за чувство "сытости", становится меньше, ведь они взаимосвязаны. Поэтому человек становится более голодным в течение дня, и логично, что больше ест.

"Это приводит к усилению чувства голода на постоянной основе, а также к снижению чувства сытости. Оба фактора могут привести к перееданию, которое со временем может, как препятствовать потере лишнего веса, так и привести к набору большей массы тела", - говорит диетолог.

Также "недосып" влияет на общее ощущение жизнеспособности организма. Поэтому человеку, который мало спит, будет трудно в целом быть активным в течение дня и заниматься дополнительными тренировками. По словам Зенкера, из-за недостатка сна последнее, чего вам хочется - это пойти на тренажер.

"Я думаю, что большинство из нас может согласиться с тем, что при нормальном сне у нас более высокий уровень энергии. Мы не только чувствуем себя лучше, но и чаще занимаемся спортом и можем себе позволить более питательную пищу", - отмечает она.

Также здоровый сон поможет справиться с еще одной возможной проблемой в случае потери веса: когда человек сначала прощается со своими мышцами и лишь в последнюю очередь сжигает жир. "Здоровый сон может помочь сохранить мышечную массу при потере жира", - считает Зенкер.

Есть еще один фактор, который свидетельствует в пользу "здорового сна". Диетолог говорит, что сон влияет на здоровье микрофлоры кишечника.

В исследование от European Journal of Nutrition за 2023 год упоминается, что даже незначительные нарушения в норме сна оказывают сильное влияние на организм. Так, у группы людей, которые спали меньше на 90 мин, обнаружили изменения микрофлоры кишечника, неприятие определенных продуктов, а также больший риск наступления "синдрома дырявого кишечника"

Поэтому высыпаться - это не только история о том, как легче похудеть. Прежде всего, речь идет об общем здоровье и функционировании нашего тела.

Ученые назвали специю, которая поможет сжечь жир

Ранее ученые открыли специю, которая помогает организму быстрее сжечь калории. Речь идет об уважаемой в мире кулинарии пряности, которая имеет сладковатый вкус и благодаря своим свойствам увеличивает расщепление жиров в организме.

Также ее компоненты увеличивают концентрацию митохондрий, которые вырабатывают в нашем организме энергию. За счет этого организм увеличивает свои суточные энергозатраты, что положительно влияет на процесс похудения, если вы придерживаетесь принципа дефицита калорий.

Соответствующие исследования были проведены учеными из Техасского университета A & M и Национального института медицинских наук и питания в Мексике. Узнай подробнее об этой специи в материале УНИАН.

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