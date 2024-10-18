Под замерзшей водой на поверхности Марса могут жить микробы. К такому выводу пришли ученые в ходе нового исследования NASA, пишет Interesting Engineering со ссылкой на статью в Nature Communications Earth & Environment.
Исследователи установили, что количество солнечного света, которое может проходить через этот лед, может быть вполне достаточным для фотосинтеза в неглубоких бассейнах талой воды под его поверхностью. Выяснить это ученым удалось с помощью компьютерного моделирования.
Отмечается, что похожие бассейны воды внутри льда на Земле буквально кишат жизнью. Речь идет о бактериях и микробах, которые получают энергию от фотосинтеза.
Издание напомнило, что на Марсе есть два вида льда: замерзшая вода и замерзший углекислый газ. В ходе недавнего исследования ученые рассмотрели водяной лед, большие объемы которого образовались из снега с пылью, выпавшей на поверхность во время ряда марсианских ледниковых периодов за последний миллион лет.
Указывается, что под поверхностью льда могут образовываться лужи воды под воздействием Солнца и на Марсе, хотя ученые расходятся во мнениях относительно этого.
"Это распространенное явление на Земле… Плотный снег и лед могут таять изнутри, пропуская солнечный свет, который согревает их как парник, а не таять сверху вниз", - отметил соавтор исследования Фил Кристенсен из Университета штата Аризона в Темпе.
Недавнее исследование в итоге предположило, что пыльный лед на Марсе пропускает достаточно света для фотосинтеза на глубине до трех метров.
Напомним, ранее сообщалось, что успешная посадка ракеты SpaceX приблизила путешествие человека на Марс.