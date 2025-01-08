Внимательно рассмотрите изображение, чтобы заметить, что не так, и определить пришельца.

Головоломки оценивают различные когнитивные способности человека, в частности логическое и критическое мышление.

Подобные задания побуждают вас мыслить абстрактно, выявлять закономерности и устанавливать связи. УНИАН подготовил для вас головоломку, которая протестирует не только эти способности, но и наблюдательность. Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение с семьей, которая пришла на совместную фотосессию. Сможете ли вы заметить тонкие подсказки, которые разоблачат пришельца, скрывающегося среди обычных людей?

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Но все не так просто. На ответ у вас будет всего 5 секунд, поэтому советуем не медлить.

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы заметить, что не так, и определить пришельца. Готовы? Время пошло!

Время исчерпано. Вам удалось отыскать пришельца среди группы людей? Если да, у вас высокий IQ, вы способны быстро анализировать ситуацию и принимать решения в условиях ограниченного времени.

Если же вы не смогли найти пришельца за 5 секунд, не расстраивайтесь. Мы подскажем правильный ответ. Обратите внимание на зеркало. Один человек в нем не отражается – это и есть пришелец.

Другие интересные головоломки от УНИАН

Предлагаем вам еще одну головоломку, где на картинке спрятана ошибка. Вы увидите девушку, которая готовит на кухне ужин в ожидании своих друзей. Что-то на рисунке не так, и вам нужно определить, что именно. На ответ у вас будет всего 6 секунд.

Если же вам больше нравятся оптические иллюзии с числами, попробуйте найти 1031, что спряталось среди десятков 1081. На это задание у вас есть только 9 секунд.

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