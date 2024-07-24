Очень умные люди могут быть для себя самыми жесткими критиками.

У некоторых людей проявляются признаки неуверенности в себе, а есть личности, которые обладают интеллектуальной мощью и могут об этом не знать.

Высокий уровень интеллекта у человека можно распознать благодаря семи моделям поведения, сообщает HackSpirit. По сведениям экспертов, в частности, люди, мощные в интеллектуальном плане, любопытны - их жажда знаний выходит за рамки нормы. Умные люди всегда пытаются лучше понять мир и не довольствуются тем, что уже о нем знают.

Есть еще такие признаки очень умного человека:

адаптивность - может легко приспособиться к новым вызовам и ситуациям, которые возникли в жизни;

есть эмоциональный интеллект - может понимать свои эмоции и управлять ими. Кроме того, человек способен распознавать эмоции тех, кто его окружает;

наслаждается одиночеством, ему комфортно со своими идеями и мыслями;

ценит произведения искусства, в том числе музыкальные;

у человека есть потребность контролировать происходящее в его жизни, поскольку он понимает, что сам несет за нее ответственность.

Кроме того, очень умным людям свойственна самокритика. Такие личности могут быть для себя самыми строгими критиками.

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Ранее УНИАН узнал, что озлобленный человек это говорит - "жизнь несправедлива", "я всегда жертва", "я заслуживаю лучшего", "мне никто никогда не помогает", а также "для меня уже слишком поздно". Эксперты отметили, что иногда таким людям можно помочь увидеть позитивную сторону жизни.

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