Неуверенные в себе люди одной фразой могут как бы защищать себя от несогласия тех, кто рядом, отметили эксперты.

Есть то, что выдает человека с низкой самооценкой, и есть маркеры, которые свидетельствуют о том, что какая-то личность в себе неуверенна.

Ряд фраз являются словесными сигналами о неуверенности какого-то человека, пишет HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Эксперты отметили, что есть восемь высказываний, по которым можно понять, что какому-то человеку уверенности в себе не хватает.

В частности, речь идет о фразе "извините, но...", когда после союза человек делится собственным мнением и при этом уже как бы за него извиняется, поскольку оно может отличаться от того, что думают те, кто его слушает.

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Есть еще такие фразы-признаки неуверенного человека:

"Это просто везение" - о неуверенности в собственных силах может свидетельствовать то, что личность постоянно приписывает свои достижения удаче, а не обращает внимание на то, что приложила к этому усилия;

"Я не эксперт, но..." - таким образом личность как бы защищает себя от несогласия или критики;

"Как вы считаете, это нормально, если..." - люди, которым не хватает уверенности, могут часто спрашивать разрешения тогда, когда делать этого не нужно;

"Это, наверное, глупый вопрос, но..." - если личность сомневается в ценности своих вопросов или мыслей, то это признак недостаточного уровня уверенности в себе.

Кроме того, люди, которым не хватает уверенности, могут утверждать - "я не могу это сделать", "я, вероятно, потерплю неудачу", "я просто недостаточно хорош".

Интересные новости - сегодня это стоит внимания

Ранее УНИАН узнал, что выдает нехороших людей. Эксперты назвали способы поведения, по которым можно определить, что личность не такая хорошая, какой бы хотела казаться. В частности, один из таких маркеров - непоследовательность действий.

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