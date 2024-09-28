Фамилии турецкого происхождения в Украине / фото ua.depositphotos.com

В Украине есть несколько фамилий, чье звучание указывает на турецкое происхождение. Они весьма редкие и имеют экзотическое звучание. Если вы принадлежите к их носителям, то среди ваших предков могли быть турки. Мы назвали турецкие фамилии в Украине и раскрыли их значение.

Самые популярные турецкие фамилии

Турецкие фамилии в Украине довольно редкие, но все же встречаются. Мы перечислим самые популярные и расшифруем их значение, а также назовем количество их носителей по данным генеалогического общества "Рідні". 

  • Айвазов - от турецкого "дворецкий". 162 носителя.
  • Арнаут - воинское звание в давней Греции. В Украине проживает 1517 носителей.
  • Аслан - означает "лев" по-турецки. 20 носителей.
  • Байрактар - от тур. "знаменосец". В Украине живет 139 носителей фамилии.
  • Демир - от тур. "ковкое железо". 39 носителей.
  • Доган - по-турецки "сокол". В Украине живет 76 носителей.
  • Коч - с турецкого "баран". 81 носитель.
  • Мустафа - от одноименного турецкого имени, которое означает "честный", "чистосерднечный". Фамилия и имя Мустафа часто встречались среди турецких султанов и их членов семей. В Украине 300 носителей.
  • Озтюрк - с турецкого "настоящий турк". 23 носителя.
  • Осман - произошло от имени основателя Османской империи. 183 носителя.
  • Чакир - так в Турции называют виноделов. У фамилии 58 носителей.
  • Челик - "ястреб" на турецком. В Украине - 170 носителей.

  • Чавс и Чаус - популярные фамилии слуг турецких султанов. В Украине суммарно проживает 1956 носителей.

  • Янчаренко - произошло от слова "янычар" -  пехота Османской империи. 26 носителей.

Как видно, турецкие фамилии встречают в Украине довольно редко. Если вам повезло иметь такую, то в вашем роду были турки или представители других тюркских народов.

Вас также могут заинтересовать новости: