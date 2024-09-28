Называем редкие фамилии, которые могут указывать на турецкое происхождение.

В Украине есть несколько фамилий, чье звучание указывает на турецкое происхождение. Они весьма редкие и имеют экзотическое звучание. Если вы принадлежите к их носителям, то среди ваших предков могли быть турки. Мы назвали турецкие фамилии в Украине и раскрыли их значение.

Самые популярные турецкие фамилии

Турецкие фамилии в Украине довольно редкие, но все же встречаются. Мы перечислим самые популярные и расшифруем их значение, а также назовем количество их носителей по данным генеалогического общества "Рідні".

Айвазов - от турецкого "дворецкий". 162 носителя.

- от турецкого "дворецкий". 162 носителя. Арнаут - воинское звание в давней Греции. В Украине проживает 1517 носителей.

- воинское звание в давней Греции. В Украине проживает 1517 носителей. Аслан - означает "лев" по-турецки. 20 носителей.

- означает "лев" по-турецки. 20 носителей. Байрактар - от тур. "знаменосец". В Украине живет 139 носителей фамилии.

- от тур. "знаменосец". В Украине живет 139 носителей фамилии. Демир - от тур. "ковкое железо". 39 носителей.

- от тур. "ковкое железо". 39 носителей. Доган - по-турецки "сокол". В Украине живет 76 носителей.

- по-турецки "сокол". В Украине живет 76 носителей. Коч - с турецкого "баран". 81 носитель.

- с турецкого "баран". 81 носитель. Мустафа - от одноименного турецкого имени, которое означает "честный", "чистосерднечный". Фамилия и имя Мустафа часто встречались среди турецких султанов и их членов семей. В Украине 300 носителей.

- от одноименного турецкого имени, которое означает "честный", "чистосерднечный". Фамилия и имя Мустафа часто встречались среди турецких султанов и их членов семей. В Украине 300 носителей. Озтюрк - с турецкого "настоящий турк". 23 носителя.

- с турецкого "настоящий турк". 23 носителя. Осман - произошло от имени основателя Османской империи. 183 носителя.

- произошло от имени основателя Османской империи. 183 носителя. Чакир - так в Турции называют виноделов. У фамилии 58 носителей.

- так в Турции называют виноделов. У фамилии 58 носителей. Челик - "ястреб" на турецком. В Украине - 170 носителей.

- "ястреб" на турецком. В Украине - 170 носителей. Чавс и Чаус - популярные фамилии слуг турецких султанов. В Украине суммарно проживает 1956 носителей.

Янчаренко - произошло от слова "янычар" - пехота Османской империи. 26 носителей.

Как видно, турецкие фамилии встречают в Украине довольно редко. Если вам повезло иметь такую, то в вашем роду были турки или представители других тюркских народов.

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