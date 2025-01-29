Интуитивный тренер Ронни Энн Райан назвала ритуалы манифестации желаний, которые могут быть особенно действенными во время новолуния, пишет yourtango.com.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Манифестация желаний - это новая инкарнация идеи о том, что мысли материальны, и, если правильно выразить своё намерение, Вселенная и высшие силы помогут ему осуществиться.
По ее словам, новолуние знаменует начало нового цикла, что делает манифестацию желаний особенно мощной в это время.
Тренер перечислила, с чем могут быть связаны желания, которые можно реализовать в новолуние:
- новый старт,
- здоровье и благополучие,
- профессиональное развитие,
- личностный рост,
- финансовый комфорт.
Чтобы подготовиться к манифестации желаний, тренер посоветовала сделать следующие шаги:
- Определите свои намерения.
- Очистите свое энергетическое поле (самый простой способ - провести палочкой с благовониями, также можно использовать эфирные масла или визуализировать, как очищается ваша аура).
- Создайте священное пространство (это может быть где угодно в вашем доме, от угла комнаты до вашего стола).
- Призовите своих духовных помощников.
Далее Энн Райан назвала ритуалы, которые можно попробовать для исполнения своих заветных желаний:
Медитируйте и визуализируйте. Отключите все устройства, чтобы вас не прерывали. Сядьте удобно и начните дышать, медленно вдыхая и выдыхая. Сосредоточьтесь на цели, которую вы хотите проявить, и увидите ее завершение. Исследования в Psychiatric Annals изучили важность того, чтобы сделать эту визуализацию максимально реальной, включая то, как вы будете себя чувствовать.
Используйте магию свечей. Произнесите свое намерение вслух, держа свечу, и представьте, как вы вливаете желаемый результат в воск свечи. Затем поставьте свечу в подсвечник, зажгите ее и визуализируйте, как ваша цель становится реальностью. Чтобы завершить ритуал, потушите свечу, а не задувайте ее. Вы можете зажигать свечу ежедневно в течение семи дней или пока она не сгорит.
Напишите письмо. Найдите тихое место и возьмите дневник или лист бумаги. Потратьте время на то, чтобы представить, как ваша цель стала реальностью и насколько вы счастливы в результате. Затем, из этого будущего места успеха и волнения, напишите себе письмо, поделившись историей как воспоминанием о том, как вы проявили этот результат.
Тренер посоветовала всегда заканчивать ритуал глубокой благодарностью, независимо от выбранного метода.
Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать карту желаний, когда именно и где расположить.