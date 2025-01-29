Тренер посоветовала всегда заканчивать любой ритуал глубокой благодарностью.

Интуитивный тренер Ронни Энн Райан назвала ритуалы манифестации желаний, которые могут быть особенно действенными во время новолуния, пишет yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Манифестация желаний - это новая инкарнация идеи о том, что мысли материальны, и, если правильно выразить своё намерение, Вселенная и высшие силы помогут ему осуществиться.

По ее словам, новолуние знаменует начало нового цикла, что делает манифестацию желаний особенно мощной в это время.

Тренер перечислила, с чем могут быть связаны желания, которые можно реализовать в новолуние:

новый старт, здоровье и благополучие, профессиональное развитие, личностный рост, финансовый комфорт.

Чтобы подготовиться к манифестации желаний, тренер посоветовала сделать следующие шаги:

Определите свои намерения.

Очистите свое энергетическое поле (самый простой способ - провести палочкой с благовониями, также можно использовать эфирные масла или визуализировать, как очищается ваша аура).

Создайте священное пространство (это может быть где угодно в вашем доме, от угла комнаты до вашего стола).

Призовите своих духовных помощников.

Далее Энн Райан назвала ритуалы, которые можно попробовать для исполнения своих заветных желаний:

Медитируйте и визуализируйте. Отключите все устройства, чтобы вас не прерывали. Сядьте удобно и начните дышать, медленно вдыхая и выдыхая. Сосредоточьтесь на цели, которую вы хотите проявить, и увидите ее завершение. Исследования в Psychiatric Annals изучили важность того, чтобы сделать эту визуализацию максимально реальной, включая то, как вы будете себя чувствовать.

Используйте магию свечей. Произнесите свое намерение вслух, держа свечу, и представьте, как вы вливаете желаемый результат в воск свечи. Затем поставьте свечу в подсвечник, зажгите ее и визуализируйте, как ваша цель становится реальностью. Чтобы завершить ритуал, потушите свечу, а не задувайте ее. Вы можете зажигать свечу ежедневно в течение семи дней или пока она не сгорит.

Напишите письмо. Найдите тихое место и возьмите дневник или лист бумаги. Потратьте время на то, чтобы представить, как ваша цель стала реальностью и насколько вы счастливы в результате. Затем, из этого будущего места успеха и волнения, напишите себе письмо, поделившись историей как воспоминанием о том, как вы проявили этот результат.

Тренер посоветовала всегда заканчивать ритуал глубокой благодарностью, независимо от выбранного метода.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать карту желаний, когда именно и где расположить.

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