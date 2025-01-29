Если не успеете, придется очень долго ждать удобного случая.

Наверное, единицы женщин в мире никогда не делали никаких ритуалов, чтобы привлечь к себе успех, любовь или желаемую работу. Одним из самых популярных инструментов считается карта желаний - пример простоты, но эффективности. Однако не все знают, как сделать карту желаний, когда именно и где расположить.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Где должна висеть карта желаний

Большинство эзотериков рекомендует размещать такую карту на видном месте - над кроватью, над рабочим столом, или на стене в спальне. Важно, чтобы карта желаний всегда была у вас "на виду", но не стала достоянием общественности. Это означает, что показывать карту можно детям или супругу, если вы доверяете этим людям и точно знаете, что они не будут насмехаться над вами или осуждать ваши идеи. Следует воздержаться от демонстрации карты соседям, друзьям или родственникам, потому что вы никогда не знаете, как посторонний человек отреагирует на такой магический предмет, чего вам пожелает и какую энергетику вложит в свою реакцию.

Когда делать карту желаний на 2025 год

Дипломированный астролог Екатерина Соловьева в комментарии УНИАН рассказала, какие дни этой зимы будут лучшими и худшими для того чтобы делать карту желаний.

"Если воспринимать карту желаний не просто как визуализацию своих мечтаний, а как желаемый наглядный результат реализации своих планов, тогда для ее создания лучше выбирать определенные дни, благоприятные с астрологической точки зрения", - считает эксперт. Так стоит делать, поскольку "космическая погода" существенно влияет не только на формирование нужных ментальных образов, но и на их воплощение в жизнь. Кроме того, и продолжительность действия готовой карты желаний зависит от того, в какое время ее решили сделать.

По мнению астролога, лучшая дата для создания карты желаний в январе-феврале - 29 января. Во-первых, - это Новый год по восточному календарю, поэтому можно рассчитывать на энергетическую поддержку карты в течение года. Во-вторых, - этот праздник всегда отмечается на второе Новолуние после зимнего Солнцестояния, а намерения, четко и правильно сформулированные в этой фазе Луны, имеют гораздо больше шансов осуществиться, чем в другие дни.

Кроме того, на этот раз сочетание Солнца и Луны будет создавать мощные положительные конфигурации, которые называются "Печатями счастья". Эти аспекты обеспечат существенный стимулирующий импульс для реализации всего задуманного.

Новая Луна на этот раз будет "рождаться" в 14:36 (по киевскому времени), поэтому лучше всего заниматься планированием и визуализацией с 14:36 до 15:36. Надо отметить, что из-за ретроградности Марса лучше ставить себе цель достичь того, над чем вы уже работали, чем задумываться над новыми целями и ситуациями. А вот подумать о новых активностях можно будет уже после того, как Марс и Венера станут директными (будут двигаться прямо), то есть - во второй половине апреля 2025 года.

Впрочем, Соловьева говорит, что есть дни, когда о создании карты желаний стоит вообще забыть. Все дни, кроме 29 января, по мнению астролога, не подходят. Особенно неблагоприятны для этого такие дни - 28.01, 30.01, 03.02, 06.02, 12.02, 13.02, 16.02, 17.02, 20.02, 21.02, а также период с 25.02 до конца февраля.

Другие источники в сети указывают 30 и 31 января как благоприятные даты, когда карта желаний может быть составлена, кроме Китайского Нового года, потому что в эти дни наступит растущая луна, но каждый лично должен решить для себя, когда лучше всего делать карту желаний на 2025 год именно ему.

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