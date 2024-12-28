Подержанный автомобиль может быть хорошим вариантом, если ответственно подойти к процессу выбора.

Вы ищете подержанный кроссовер, но не хотите оказаться владельцем ржавого ведра, которое будет требовать ремонта чуть ли не каждый день? Здесь важно ориентироваться не только на внешний вид и возраст машины, но и на конкретную модель.

Издание GoBankingRates приводит топ-6 моделей внедорожников, которые стоят внимания в первую очередь, когда речь идет о подержанном авто. Рейтинг составлен с учетом мнений опытных механиков Роберта Волдена и Тодда Бялашевски.

Subaru Crosstrek 2017 года

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Subaru имеет репутацию производителя крепких и надежных автомобилей, а модель Crosstrek (также известная как XV) является наглядным примером этого. Этот компактный внедорожник предлагает плавный ход, экономичное потребление топлива, расширенные функции безопасности и фирменную систему полного привода Subaru. И это уже не говоря об удобном интерьере, который хорошо подходит для семейных людей.

Mazda CX-9 2018 года

Стильный дизайн экстерьера, высококлассный интерьер и послушные органы управления - еще не все, чем может похвастаться Mazda CX-9. Это внедорожник среднего размера, который предлагает премиальные впечатления от вождения без высокой цены. Он также радует низким расходом бензина на каждую сотню пройденных километров. Третий ряд сидений добавляет универсальности, что делает его идеальным выбором на роль семейного авто.

Hyundai Santa Fe 2019 года

Эту машину давно хвалят за впечатляющий дизайн и хорошо продуманный салон. Кроме того модель отличается плавным ходом и в целом комфортным управлением. Кроме того, машина имеет многочисленные передовые функции безопасности, что будет актуально в том числе для автовладельцев с детьми

Toyota Highlander 2017 года

Это комфортная, надежная и безопасная машина, которая предлагает просторный, хорошо продуманный салон, плавный ход и высокий уровень безопасности. Этот внедорожник среднего размера не зря имеет репутацию долговечной и прочной машины.

Honda CR-V 2016 года

Эта модель стабильно держится в лидерах сегмента компактных внедорожников, и версия 2016 года соответствует этому образу. Экономные покупатели ценят машину за ее удобство, надежность и скромные аппетиты двигателя.

Toyota RAV4 Hybrid 2018 года

Единственный гибрид в этом списке. Является оптимальным выбором для тех, кто готов взять подержанный автомобиль с гибридным двигателем. Эта машина порадует вас скромными аппетитами по топливу, а остальные характеристики не уступают остальным фигурантам этого списка.

Другие автомобильные новости

Как писал УНИАН, с начала 2024 года в сервисных центрах МВД Украины было зарегистрировано более 142 тысяч новых транспортных средств, приобретенных в автосалонах.

Также мы рассказывали о наименее надежных автомобилях, от покупки которых стоит воздержаться. Среди них встречаются как условно недорогие машины, так и люксовые авто.

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