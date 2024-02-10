Есть позы, которые указывают на потенциальную проблему со здоровьем вашей собаки

Нет таких тестов, которые бы помогли полностью раскрыть личность собаки, но можно определить ее характер, изучая положение и место ее сна. Parade описало 6 положений для сна, которые могут раскрыть характер вашей собаки, по мнению ветеринаров.

Лежа (на спине) . Эта поза свидетельствует, что собака любит свою жизнь, и для нее сейчас нет лучшего в мире места.

. Эта поза свидетельствует, что собака любит свою жизнь, и для нее сейчас нет лучшего в мире места. Ветеринары утверждают, что если ваша собака спит на боку , это означает, что она немного ленива.

, это означает, что она немного ленива. Поза на животе говорит о том , что собака дружелюбно настроена и всегда готова к работе, например, путешествуя в машине или играя с мячом.

говорит о том , что собака дружелюбно настроена и всегда готова к работе, например, путешествуя в машине или играя с мячом. Если она спит спина к спине с другой собакой - это свидетельствует о ее осторожности и готовности к чему-либо.

- это свидетельствует о ее осторожности и готовности к чему-либо. Поза "свернувшись клубочком" указывает на то, что собака чувствует себя комфортно в любых обстоятельствах-дома, в автокресле или в местном пабе - и может спать где угодно.

указывает на то, что собака чувствует себя комфортно в любых обстоятельствах-дома, в автокресле или в местном пабе - и может спать где угодно. Если собака спит, раскинувшись во сне, то она чувствует себя владельцем этого места, стердживают ветеринары.

У многих собак есть любимое место для сна, будь то собачья лежанка или ваша кровать. Собака всегда выбирает самое удобное для себя место, поэтому, если она спит на полу, а не в вашей постели, это может означать, что вы слишком громко храпите или слишком много пинаетесь.

Однако есть позы, которые указывают на потенциальную проблему со здоровьем вашей собаки.

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Например, собака с болью в коленях может сидеть или спать с вытянутой ногой. Собака с болью в спине может спать на животе, как натянутое бревно вместо обычного свернутого положения.

Стоит обратиться к ветеринару, если вы видите заметные и постоянные изменения в режиме сна собаки.

Ранее мы писали о топ-10 самых ленивых породах собак. Среди них чау-чау, французский бульдог и ньюфаундленд.

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