Некоторые собаки ненавидят есть одно и то же два дня подряд, тогда как другие наоборот не любят изменений в своем меню.

Хотя именно коты имеют репутацию капризных и привередливых в вопросах еды домашних животных, на самом деле о многих собаках можно сказать то же самое. Далеко не каждый пес охотно будет есть все, что предлагает хозяин.

Издание Scotsman составило список из 10 собачьих пород, представители которых известны требовательностью к своему повседневному меню, что часто может быть проблемой для их владельцев:

Грейхаунд . Эти собаки являются сторонниками определенной рутины в меню. Любое изменение рациона может привести к тому, что они откажутся от еды. Бишон фризе . Порода любит разнообразие пищи, но тот факт, что они склонны к аллергии, означает, что следует быть осторожными. Такса . Даже самый большой поклонник такс признает, что эти забавные "сосисочки" могут быть довольно упрямыми. Это, безусловно, касается еды: таксы могут с восторгом есть одну и ту же пищу в течение недель, а однажды просто откажутся от нее без веской причины. Бостон-терьер . Для владельцев часто является нелегкой задачкой найти для этих песиков такую еду, которая им понравится. Кокер-спаниель . Если ваш кокер-спаниель не ест, попробуйте нарезанную куриную грудку с рисом. Если это сработает, начните смешивать корм для собак с курицей, чтобы медленно приучить собаку к пище, которая сохранит ее крепкой и здоровой. Французский бульдог . Кажется, у французов даже собаки разбираются в высокой кухне. По крайней мере их бульдоги часто добавляют проблем владельцам. Иногда доходит до того, что собаку приходится кормить просто с рук, чтобы она поела. Мальтийская болонка . Милым мальтийцам может быстро надоесть одна и та же пища. Поэтому этим собачкам надо регулярно обновлять меню. Некоторые владельцы рекомендуют попробовать человеческое детское питание, если ничего не помогает. Пудель . А эта порода наоборот не любит внезапных изменений в привычном меню. Пекинес . Если говорить о лакомствах, то немногие породы так любят лакомые кусочки, как пекинес. Их стремление к ним может привести к тому, что они шантажируют вас своим поведением - умышленно отказываются от обычной еды, надеясь, что обеспокоенный владелец угостит лакомствами. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель . У этих собак все радикально - либо пир, либо голодание. Они либо пытаются проглотить все, до чего удастся дотянуться, либо отказываются есть. Установление стабильного графика приема пищи и строгий контроль порций важны для того, чтобы у этой породы был устоявшийся аппетит.

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Как писал УНИАН, воры часто охотятся на щенков дорогих пород. Если вы являетесь счастливым обладателем действительно ценного песика, готовьтесь к тому, что именно вам придется его защищать, а не наоборот.

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Также мы рассказывали о породах собак, которые имеют привычку грызть все вокруг и способны превратить квартиру в свалку, если вовремя не отучить их.

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