Дорогие породы собак потенциально могут быть привлекательными для воров.

Большинство собак, которых держат дома жители городов, относятся к племенным породам, что заметно отличает их от квартирных котов, среди которых доля "беспородных" достаточно велика. Поэтому спрос на породистых собак сказывается и на их ценах: щенки могут стоить сотни, а иногда тысячи долларов.

К сожалению, преступники это давно поняли, поэтому щенки дорогих пород часто становятся объектами краж. Если вы являетесь владельцем дорогого щенка, который еще не в том возрасте, чтобы защитить даже себя самого, будьте внимательны. Издание Scotsman составило список из 11 собачьих пород, представители которых чаще всего становятся жертвами похищений. И хотя статистика происходит из Великобритании, общие тенденции сохраняются и в Украине.

Итак, вот породы собак, которых похищают чаще всего:

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Стаффордширский бультерьер . Популярность породы в последние годы резко возросла, и теперь она вошла в топ-10 самых распространенных собак. Это любимая цель воров, на которую приходится более четверти всех краж собак. Чихуахуа . Самая маленькая собака в мире также является одной из самых часто похищаемых. На крошечных чихуахуа приходится 12% всех краж. Французский бульдог . Уступая по популярности только лабрадору-ретриверу, французский бульдог является объектом 10% всех краж собак. Немецкая овчарка . К сожалению, немецкая овчарка пользуется такой же популярностью среди преступников, как и среди полицейских, которые используют таких собак для розыска тех самых правонарушителей. Американский бульдог . Завершает пятерку наиболее часто похищаемых собак великолепный американский бульдог. Сибирский хаски , который предназначен таскать упряжки в ледяной тундре, является одной из самых требовательных собак. Но, похоже, это не останавливает воров. Джек-рассел-терьер . Эти любознательные собаки относительно недорогие, но очень популярны. Кокер-спаниель . Тоже является частой целью для похитителей собак. Померанский шпиц . Эта собака для многих людей является идеальным воплощением "болонки", но, к сожалению, их часто крадут. Мопс . Еще одна собака, которая, кажется, стала популярной как среди любителей собак, так и среди преступников. Лабрадор-ретривер . Возможно, является самой популярной собакой в мире. Поэтому и воры тоже не обходят ее вниманием.

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Как писал УНИАН, каждый владелец кота считает своего пушистика уникальным и неповторимым. Но порода, к которой принадлежит кот - другое дело. Если вы хотите иметь действительно уникального пушистика, обратите внимание на эти редкие породы кошек.

Также мы рассказывали, что некоторые породы собак уж слишком обожают грызть все вокруг. Поэтому планируя завести собаку, будьте внимательны с этими породами.

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