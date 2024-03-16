Представителей этих пород абы где не увидишь.

Каждый владелец кота считает своего пушистика уникальным и неповторимым. И это на самом деле так и есть. Но порода, к которой принадлежит кот - другое дело. Для некоторых владельцев важно, чтобы домашний любимец был представителем действительно редкой породы, что дополнительно подчеркнет его индивидуальную уникальность.

Издание Scotsman составило список из 10 кошачьих пород, которые действительно являются достаточно редкими, и владельцы могут хвастаться ими, как настоящей жемчужиной. Вот эти породы:

Сококе . Миролюбивая и спокойная, эта красивая порода имеет очень красивую шерсть, хотя и относится к короткошерстным. Шартрез. Тихий, но активный кот. Эта порода является одной из самых умных на планете. Корниш-рекс . С интригующей кудрявой шерстью эта редкая порода кошек является одной из самых активных в мире. Эти коты родом из Британии очень любят играть, и им нужен хозяин, который сможет утолить их жажду развлечений. Американская жесткошерстная кошка . В последнее время эта порода кошек, выведенная в Нью-Йорке, приобрела популярность. Изначально ее создавали, чтобы бороться с грызунами в доме. Корат . Эта старинная порода кошек имеет тайское происхождение и десятилетиями считалась очень престижной. Кораты часто были домашними животными у высокопоставленных лиц правительства Таиланда. Турецкий ван . Родом из Восточной Турции, эта замечательная, пушистая порода кошек существует уже сотни лет. Бурмила . С яркими серебристыми бликами порода кошек бурмилла уже давно ценится за роскошный, даже гламурный вид. Норвежская лесная кошка . Эта большая, пушистая порода кошек имеет хороший заряд энергии, но, как только "батарейка" разрядится, кошка будет спать хоть целый день. Петерболд . Наполненные энергией, умные и любопытные, эти лысые породы кошек происходят из России и имеют очень большие уши. Лаперм . Мягкая кудрявая шерсть выделяет эту породу кошек среди других. Они известны как очень нежная порода, которая может стать отличным компаньоном для человека.

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Как писал УНИАН, некоторые породы кошек являются настолько дорогими, что один котенок может стоить тысячи долларов. Эксперты составили список из 9 самых дорогих пород в мире.

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