Названы 10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом

В рейтинг вошли хэтчбеки седаны и даже спортивные автомобили.

Среди автомобилистов распространено мнение, что немецкие производители выпускают одни из самых надежных автомобилей в мире. Чаще всего эти авто дороже конкурентов, но их можно выгодно купить на вторичном рынке.

На портале Top Speed назвали 10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом. Эти модели редко выходят из строя.

10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом:

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Mercedes-Benz C300/C350 (W204) (2012 год)

Mini Cooper S (2015 год)

Volkswagen GTI (2015 год)

Porsche Cayman (2016 год)

BMW 340i (2016 год)

Porsche 911 Carrera Coupe (2018 год)

Mercedes-Benz E 300 Sedan (2018 год)

Audi A4 (2019 год)

BMW M340i (2022 год)

Audi A5 (2023 год)

Эксперты отметили, что хэтчбек Mini Cooper S попал в этот рейтинг, так как британский бренд принадлежит немецкому концерну BMW. Они рекомендуют купить эту модель с 2,0-литровым турбированным бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем B48.

Также в рейтинг вошли по две модели Mercedes-Benz, BMW, Audi и Porsche. По словам экспертов, это очень надежные автомобили, которые способны прослужить долгие годы без поломок при своевременном обслуживании.

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