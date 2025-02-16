Названы 10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом

Среди автомобилистов распространено мнение, что немецкие производители выпускают одни из самых надежных автомобилей в мире. Чаще всего эти авто дороже конкурентов, но их можно выгодно купить на вторичном рынке.
На портале Top Speed назвали 10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом. Эти модели редко выходят из строя.
10 очень надежных немецких автомобилей с пробегом:
- Mercedes-Benz C300/C350 (W204) (2012 год)
- Mini Cooper S (2015 год)
- Volkswagen GTI (2015 год)
- Porsche Cayman (2016 год)
- BMW 340i (2016 год)
- Porsche 911 Carrera Coupe (2018 год)
- Mercedes-Benz E 300 Sedan (2018 год)
- Audi A4 (2019 год)
- BMW M340i (2022 год)
- Audi A5 (2023 год)
Эксперты отметили, что хэтчбек Mini Cooper S попал в этот рейтинг, так как британский бренд принадлежит немецкому концерну BMW. Они рекомендуют купить эту модель с 2,0-литровым турбированным бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем B48.
Также в рейтинг вошли по две модели Mercedes-Benz, BMW, Audi и Porsche. По словам экспертов, это очень надежные автомобили, которые способны прослужить долгие годы без поломок при своевременном обслуживании.
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