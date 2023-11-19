Для того, чтобы вовремя справиться с заданием, нужно быть исключительно внимательными.

Если хотите проверить, принадлежите ли вы к когорте людей с высоким IQ (коэффициент интеллекта), - вовремя справьтесь с интересной оптической иллюзией.

На рисунке изображен двор, в котором есть колодец, устройство для подъема ведер с водой (журавль), клумба, скульптуры, и где-то притаился кот. Животное за 10 секунд смогут найти только люди с высоким IQ.

Главное - настроиться именно на поиск кота и не тратить слишком много времени на то, чтобы разглядывать детали всего, что изображено на рисунке. Будьте чрезвычайно внимательны. Если готовы - засекайте время и активно ищите кота.

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Ни в коем случае не сдавайтесь, если время истекло, а животное вы не разыскали. Повторите попытку - благодаря тому, что вы напрягаетесь, ваша внимательность развивается. Настойчивость поможет добиться успеха.

А теперь мы вам покажем, где же прятался кот.

Вот такая сказочная головоломка уже опубликована

На рисунке-головоломке изображено много цветов и сказочный персонаж, и где-то там находится цыпленок.

Отмечалось, что животное среди цветов за 6 секунд смогут найти только 1% гениальных людей. Задача и правда очень сложная, чтобы с ней справиться нужно иметь исключительно острое зрение.

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