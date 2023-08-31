Авторы теста считают, что изображение, которое вы увидели первым, укажет на ваши скрытые страхи.

Психологи говорят, что страхи человека способны нанести серьезную травму и лишить не только полноценной жизни, но и даже рассудка. Часто человек под влиянием страха отказывается от многих вещей и меняет свое поведение до неузнаваемости. УНИАН предлагает пройти тест - что вы видите на картинке первым, чтобы выяснить природу ваших страхов.

Психологический тест личности - что вы видите на картинке

Для того чтобы понять, чего вы в жизни боитесь больше всего и как с этим страхом работать, вы должны внимательно посмотреть на изображение ниже. Выберите один из четырех вариантов изображений - одно из них вы однозначно увидите в первые секунды. Именно его и нужно толковать.

Яблоко

Если первым вы увидели яблоко, значит, внутри себя больше всего в жизни вы боитесь смерти. Не обязательно это должна быть именно ваша кончина - возможно, переживаете о потере кого-то из близких. Авторы теста предполагают, что вы уже сталкивались с этим раньше - вполне вероятно, что тяжело переживали смерть любимого человека, поэтому опасаетесь, что столкнетесь с этим чувством снова.

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Гусеница

Люди, увидевшие гусеницу, боятся паранормальных явлений. Это могут быть призраки, привидения, порчи, заговоры, любые мистические тайны, которые нельзя объяснить логикой и наукой. Вы склонны верить в эзотерику, возможно даже обращаетесь к гадалкам, астрологам или тарологам, чтобы узнать свою судьбу. Переживаете и боитесь, что кто-то атакует вас на тонком плане, пока вы беззащитны.

Бабочка

Если бабочка - это то, что вы видите на картинке - психологический тест подсказывает, что у вас большое количество психологических травм из детства. Вы боитесь отказа, отторжения и обесценивания. Вероятно, такой страх идет из детства - кто-то из родителей был жесток или холоден, поэтому подобный сценарий повторился позже с любимым человеком. Вас много раз бросали, предавали и делали вам больно - вы переживаете, что это случится снова.

Нож

Человек, который первым увидел на картинке нож, больше всего на свете боится опасного заболевания. И даже не столько каких-то изменений в организме из-за образа жизни или возраста, а больше - недуга, разрушающего человека изнутри без его ведома. Проще говоря, это может быть даже рак или любое другое заболевание, не проявляющее себя годами - мысль о том, что вы можете стать жертвой болезни, вас повергает в ужас.

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