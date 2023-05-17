Паркс Стивенсон, который много лет изучает "Титаник", сказал, что был "потрясен", когда впервые увидел сканы.

Ученые с помощью глубоководного картирования создали первый полноразмерный цифровой скан "Титаника", который лежит на дне Атлантики.

Благодаря этой технологии создана уникальная трехмерная картина всего корабля, как будто он лежит на суше, передает Би-би-си. Ученые рассчитывают, что это позволит установить новые подробности кораблекрушения.

"У нас остаются вопросы, и на них нужно получить ответы", - прокомментировал специалист по "Титанику" Паркс Стивенсон. Он добавил, что новая модель - "один из серьезных шагов на пути установления истории "Титаника" по фактам, а не домыслам и спекуляциям".

Видео дня

Дело в том, что остов "Титаника" нашли в 1985 году и с тех пор много раз исследовали разным образом, но корабль настолько большой и лежит на такой глубине, что камеры показывают только отдельные его части, а целый корпус затонувшего судна еще никто не видел.

И теперь новый скан полностью открывает вид "Титаника". Сканирование корабля провели две компании летом прошлого года. Подводные аппараты с дистанционным управлением исследовали корабль 200 часов. Они фотографировали все то, что осталось от корабля. В итоге из отснятых со всех сторон корабля 70 тыс. кадров ученые создали точную трехмерную реконструкцию.

Руководител экспедиции Герхард Зайфферт рассказал, что глубина почти 4 тыс. метров - это уже вызов, а кроме этого в этом месте есть течения. "Нам не разрешалось ничего трогать, чтобы не повредить судно", - рассказал он. По его словам, еще одна сложность заключалась в том, что нужно было нанести на карту каждый квадратный сантиметр, даже неинтересные части, например, на поле обломков нужно нанести грязь, но она нужна, чтобы заполнить пропуски между интересными объектами".

Таким образом, на скане можно рассмотреть мельчайшие детали, например, серийный номер винта.

Носовая часть, покрытая ржавчиной, все еще легко узнаваема даже через 110 лет после крушения. А на месте, где была парадная лестница, зияет огромная дыра.

Корма представляет собой хаотичный микс из металла, поскольку эта часть корабля разрушилась при столкновении с дном океана.

Вокруг остова "Титаника" разбросаны многочисленные предметы, в том числе богато украшенные металлические изделия с корабля, статуи и даже неоткрытые бутылки шампанского. Есть и личные вещи, среди которых десятки туфель.

Паркс Стивенсон, который годами изучает "Титаник", сказал, что испытал потрясение, когда в первый раз увидел сканы.

"Это позволяет увидеть затонувший корабль так, как его никогда не увидишь с подводного аппарата, его можно увидеть целиком. Скан показывает истинное состояние затонувшего судна", - сказал он.

По словам Стивенсона, изучение сканов может пролить свет на то, что же именно произошло с "Титаником" в ночь крушения.

"Мы точно не понимаем характер столкновения с айсбергом. Мы не знаем, ударился ли "Титаник" об него правым бортом, как это показывают в фильмах, - он мог сесть на айсберг носом", - пояснил он.

А изучение кормы может раскрыть механику удара корабля о морское дно, считает Стивенсон.

Ученые отметили, что на океанском дне корабль сильно разрушается, и историки понимают, что времени для полного понимания этой катастрофы остается мало.

Как затонул "Титаник"

"Титаник" в апреле 1912 года по дороге из Британии в США ударился о айсберг, в результате чего получил пробоину и пошел ко дну. Жертвами катастрофы стали больше полутора тысяч человек. В процессе затопления корабль разломился на две части - носовую и кормовую. Их на дне разделяет около 800 м. Останки "Титаника" лежат на дне Атлантического океана на глубине 3800 м.

Вас также могут заинтересовать новости: