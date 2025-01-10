Простой тест на внимательность: надо отыскать 'ляп' за 6 секунд

Головоломки становятся интереснее, если разгадывать их в компании.

Задания по поиску лишнего на фото привлекают большое количество людей, поскольку позволяют отвлечься от будничных вещей и отдохнуть.

Перед вами изображение маленькой фермы с курицами, гусями и рогатыми козами. Двое мужчин вышли в поле, чтобы скосить зеленую траву. Вам нужно "просканировать" рисунок и определить, что с ним не так.

Если хотите уверенной победы, то установите таймер на шесть секунд. Это добавит еще большего азарта и позволит не отвлекаться на отсчет времени.

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Ответ на загадку

Один из мужчин почему-то косит траву обычной клюшкой.

Головоломки на внимательность

Если хотите взяться за более сложную задачу, то советуем математическую оптическую иллюзию, на которой спрятали уникальное число.

Также УНИАН публиковал изображение, на котором допущена логическая ошибка. Вы должны внимательно рассмотреть рисунок, чтобы найти ее.

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