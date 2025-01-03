Проверьте, насколько вы внимательны в "стрессовых" условиях.

Не все головоломки бывают очень сложными, однако они почти всегда затрагивают наше любопытство, заставляя проверять свою внимательность к деталям.

Перед вами два рисунка, на которых изображена изысканная певица, выступающая перед зрителями. Уверены, вы сразу можете увидеть, что между изображениями есть различия.

Задача состоит в том, чтобы всего за девять секунд отыскать три детали, которые делают эти рисунки разными. Это довольно просто, однако ограничение во времени заставляет спешить.

Видео дня

Помните, что абсолютным победителем можно стать только в случае, если вы справитесь за определенное время!

Перечень отличий ждет вас чуть ниже. Однако мы уверены, что вы справились!

Разгадка

На втором изображении певица держит в руках огромный букет. Кроме того, в ее ухе можно заметить серьгу, а на ногах - туфли другого цвета.

Тесты и головоломки от УНИАН

Ранее мы публиковали невероятно милую загадку на логику. Надо быстро найти на рисунке логическую ошибку, которую допустили намеренно.

Также предлагаем поискать среди белых медведей собаку породы самоед, которая на самом деле очень похожа на этих хищников.

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