Выберите один алкогольный напиток из шести предложенных и узнайте, что вы за личность.

Личные качества человека можно определить по алкогольному напитку, который он предпочитает. Тест на характер по напитку подскажет, какой вы человек. Выберите на картинке один напиток из предложенных, который вы бы выпили. Затем читайте в нашей статье, что вы за личность.

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Пиво

Пиво - это самый популярный алкогольный напиток в мире. Оно доступное, недорогое и не очень крепкое. Если из всех вариантов вы выбрали пиво, то вы умеете расслабляться и не загоняете себя работой. Работа для вас это всего лишь источник денег, а не смысл жизни.

У вас много повседневных дел и забот, но вы умеете находить время для себя. Имеете много друзей. В целом вы довольны своей жизнью, но очень подвержены стрессу. Вас не особо волнует мнение людей о себе.

Если вы предпочитаете магазинное пиво, то вы более спокойны и расслаблены. Если вам больше нравится крафтовое пиво, то вы полны энергии и творческого порыва.

Вино

Любители вина - это уравновешенные и консервативные люди, которым трудно принимать изменения и овладевать современной техникой. Тест на личность по алкоголю указывает на то, что вы коммуникабельный человек, который не выносит длительного одиночества.

Вы тонко ощущаете чужие эмоции и способны на глубокое сострадание. Вы можете часами говорить с интересным человеком и быстро привязываетесь к людям. Способны влюбиться в человека, с которым едва знакомы. Жаждете новых впечатлений и любите путешествовать. Уверены в себе и своих принципах. Очень упрямы и всегда поступаете по-своему, даже если кому-то ваши поступки не нравятся.

Если вам нравится белое вино, то вы любите знакомиться и можете найти общий язык с кем угодно. Если вам нравится красное или розовое вино, то вам комфортнее общаться со старыми знакомыми.

Виски

Ценители виски - это зрелые, мудрые, уверенные в себе люди, которые точно знают, чего хотят от жизни. Вы очень много знаете, но редко высказываете свое мнение. Вы считаете, что каждый человек сам должен добиться своего счастья. Поэтому редко обращаетесь за помощью и сами не даете непрошенных советов.

Ваши знакомые часто удивляются вашей жизненной мудрости и считают вас авторитетом. Свободное время вам больше нравится проводить в одиночку. Вы очень осторожны и избегаете риска. Не любите скандалы и истерики, не переживаете по пустякам. Вам нравится окружать себя успешными и умными людьми.

Водка

Если вы любите водку и её подвиды, то вы спокойный и уравновешенный человек, который не любит риск и азарт. Вы живете простой жизнью и стремитесь к комфорту. Большие амбиции у вас ассоциируются с большой ответственностью.

Вы ставите перед собой только достижимые за короткое время цели. По натуре вы - реалист. Не обижаетесь на критику, потому что сами знаете о своих недостатках. Вы очень упорны в достижении своих целей и никогда не опускаете руки.

Ром

Если вы выбрали ром, то вы очень свободолюбивый человек, который не любит ограничения и обязательства. Вы не беспокоитесь о мелочах и легко отпускаете обиды. Не видите смысла переживать из-за того, на что вы не можете повлиять. Любите исследовать мир, увлекаетесь наукой, много читаете. Вас не устраивают общепринятые объяснения.

Вы очень привлекаете других людей своей харизмой и необычными жизненными взглядами. Одеваетесь со вкусом и имеете хорошее чувство юмора. Умеете быть заботливыми.

Шампанское

Если вы выбрали игристое французское вино, то по характеру вы весёлый и игривый человек, который любит шутки и веселые компании. У вас безупречный вкус в машинах, одежде и еде, вы стремитесь всегда выглядеть аккуратно и ухоженно. Тест на характер по любимому алкоголю характеризует вас как сильного человека.

Вы довольны своей жизнью и умеете находить позитив в каждом дне. Обладаете дружелюбным нравом и умеете искренне радоваться за близких. Зависть вам не свойственна. На хорошее отношение всегда отвечаете взаимностью. Имеете оптимистичный настрой и всегда верите в лучшее, даже если ситуация кажется безвыходной.

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