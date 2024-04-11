Диетологи утверждают, что суши улучшают настроение и дают заряд 'нергии.

Суши, в состав которых входят свежие овощи, рыба, богатая полезными жирами, и рис, дающий энергию, безусловно, содержат множество компонентов, о полезности которых говорят диетологи. Означает ли это, что вы можете есть их каждый день? Если вы любите суши, эта мысль, возможно, не раз приходила вам в голову.

Как рассказывает издание Parade, то, как ежедневное употребление суши повлияет на организм, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, из чего состоит суши-тарелка, как выглядит остальная часть диеты и от индивидуального здоровья.

Полезны ли суши?

Диетологи отмечают, что суши очень полезны для здоровья, поскольку они состоят в основном из богатых питательными веществами овощей и рыбы, которая является хорошим источником белка, омега-3 и витамина D. Однако если вы едите суши на диете, вам нужно помнить об ингредиентах, которые могут увеличить калорийность, таких как соусы и некоторые добавки к суши-роллам. Если вы хотите, чтобы ваши суши были максимально полезными, диетологи рекомендуют избегать заказов, которые включают темпуру, соусы или блюда, прожаренные во фритюре.

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Кроме того, важно иметь в виду, что в большинстве рыбы содержится определенное количество ртути, избыток которой в организме может представлять опасность для здоровья. Также сырая рыба может содержать паразитов, таких как сальмонелла или листериоз, которые могут вызвать рвоту, диарею, тошноту или проблемы с пищеварением.

Диетологи отмечают, что некоторым людям вообще не следует регулярно есть суши, приготовленные из сырой рыбы, например, беременным, людям с ослабленным иммунитетом, маленьким детям или пожилым.

Однако если вы будете учитывать рекомендации и советы диетологов по выбору полезных суши-роллов при заказе или приготовлении суши, вы можете ожидать некоторых ключевых изменений в организме.

1. У вас появится больше энергии

Если вы не привыкли регулярно есть овощи и высококачественные источники белка, ежедневное употребление суши может привести к увеличению энергии.

2. Регулярное употребление суши поддерживает пищеварение и здоровье кишечника.

Овощи полезны для пищеварения, поскольку они могут содержать смесь растворимой и нерастворимой клетчатки. Кроме того, многие виды рыбы являются отличным источником полезных жиров, которые могут улучшить слизистую оболочку кишечника и микробиом. Также ферментированный маринованный имбирь, который часто прилагается к суши, может способствовать хорошему пищеварению благодаря как пребиотикам, так и пробиотикам.

3. Вы можете заметить, что ваше настроение улучшилось.

Регулярное употребление суши может улучшить настроение, и не только потому, что это вкусно. Рыба - основной ингредиент суши, а научные исследования показывают, что люди, которые регулярно ели рыбу, реже впадали в депрессию, чем люди, которые ели рыбу редко.

4. Здоровье вашего мозга улучшится в долгосрочной перспективе.

Регулярное употребление суши не только поддерживает здоровье мозга в краткосрочной перспективе; это также имеет долгосрочную пользу для мозга. Научные исследования показывают, что регулярное употребление рыбы может улучшить когнитивные функции и сыграть роль в профилактике деменции.

5. Ваше кровяное давление улучшится

Доказано, что омега-3 очень полезны для здоровья сердца, поскольку они могут помочь снизить кровяное давление, снизить уровень триглицеридов и замедлить образование бляшек в артериях.

При этом важно помнить о том, сколько натрия содержится в вашей еде, особенно в соевом соусе, поскольку потребление слишком большого количества натрия отрицательно влияет на сердце и может повысить кровяное давление.

Ранее УНИАН рассказівал о пользе ежедневного употребления авокадо.

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