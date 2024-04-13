Этот продукт содержит аминокислоту триптофан, которая поддерживает выработку гормонов серотонина и мелатонина, улучшающих сон.

Очень многие люди из-за бессонницы спят недостаточное количество времени. Однако ученые выяснили, что если съесть перед сном несколько ломтиков сыра, это поможет заснуть за рекордно короткое время.

Как пишет HealthDigest, согласно исследованию 2023 года, бороться с бессонницей поможет триптофан, аминокислота, которая поддерживает выработку гормонов серотонина и мелатонина, улучшающих сон. Хотя считается, что основнім источником триптофана служит индейка, молочные продукты также богаты этой незаменимой аминокислотой, особенно твердые сыры. При этом эксперты призывают отдавать предпочтение сыру чеддер – он не только очень вкусный, но в нем также на 60% больше триптофана, чем, например, в индейке. А чем больше триптофана, тем сонливее мы себя чувствуем из-за увеличения выработки серотонина и мелатонина.

Опрос, проведенный Британским советом по сырам, показал, что, съев около 80 граммов сыра перед тем, как лечь спать, 75% участников удалось быстро и крепко уснуть.

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Если вам не нравится чеддер, существует множество других сыров, способствующих сну, которые также могут помочь. Творог является одним из таких вариантов, поскольку содержание белка в нем также способствует выработке триптофана. Также сыр моцарелла, например, содержит почти вдвое больше триптофана по сравнению с индейкой.

Однако триптофан — не единственное соединение в сыре, которое может способствовать сну. По словам диетологов, сыр содержит кальций, магний и калий, которые важны для уменьшения мышечных спазмов и поддержания здорового кровяного давления, а также могут помочь вам заснуть и продолжать спать.

Ранее ученые назвали 5 продуктов, которые помогут вам хорошо высыпаться ночью.

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