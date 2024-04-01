Ни для кого не секрет, что собачки – очень "общительные" животные.

Собаки – одни из самых преданных животных. Они посвящают всех себя человеку, который их приручил, и искренне о них заботятся. Готовы поспорить, что каждый владелец питомца сталкивался с тем, что собака облизывает руки, лицо и даже ноги. УНИАН попытался разобраться, почему собака лижет хозяина.

Почему собака облизывает лицо

Вы наверняка знаете, что после рождения щенков их матери часто их вылизывают – так они держат малышей в чистоте и успокаивают. Так сложилось, что облизывания играют очень важную роль в связи собак с другими – будь-то животные или люди. Во время этого процесса у песиков высвобождаетсются два гормона:

дофамин,

эндорфин.

Поэтому они начинают чувствовать себя спокойными и счастливыми.

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Как известно, многие питомцы любят облизывать лицо хозяев. Особенно это случается, когда люди просыпаются, возвращаются домой после работы и тем более после более длительной разлуки. Зоологи говорят, что если собака облизывает лицо, так она показывает вам свою любовь и преданность.

Кстати, собака облизывает хозяина и потому, что так она может успокоиться во время стресса. А в стаях это еще и способ показать свое подчинение и уважение лидеру.

Моя собака лижет руки - что это значит

Часто питомец может начать облизывать руки хозяина, чтобы показать ему свою любовь. Кроме того, так песики могут пытаться привлечь ваше внимание. К примеру, если это началось, когда вы гладили питомца, так он просит вас продолжать.

Еще одна причина, почему собака лижет руки, может заключаться в том, что вы нанесли на них увлажняющий крем. Часто производители добавляют в них разные отдушки, что делает ваши руки приятно пахнущими.

Но в этой истории есть важный момент: если вы наносите на кожу рук лекарственные препараты, ни в коем случае не позволяйте собаке их слизывать. Это может навредить питомцу.

Что значит, если собака лижет ноги

Если собака облизывает ноги вам или другим членам семьи, то так питомец пытается привлечь к себе внимание. Зоологи объясняют, что так песики как бы говорят: "Я здесь, посмотри на меня".

Ни для кого не секрет, что собачки – очень "общительные" животные. Конечно, все зависит от темперамента, но зачастую, выбрав хозяина, они жаждут проводить с ним как можно больше времени. Собственно, причина, почему собака облизывает ноги человека, заключается в том, что она хочет поиграть или просто пообниматься.

Что будет со здоровьем, если собака облизывает хозяина

Теперь, когда мы разобрались, почему собака облизывает хозяина, поговорим немного о гигиене. Естественно, выстраивать границы в отношении с вашим питомцем – только вам, но помните, что в слюне собак содержится много бактерий.

"Подцепить" что-то от собаки человеку довольно сложно, особенно если питомца вовремя вакцинируют от заболеваний и проводят дегельминтизацию. Однако если у вас ослабленный иммунитет или же имеются ранки на коже, лучше не позволять собаке такие вещи. Кроме того, никогда не разрешайте собачкам облизывать лицо беременным женщинам, детям и людям преклонного возраста.

Также не забывайте, что за ротовой полостью питомца нужно следить. Покупайте ему хороший корм, специальные лакомства для здоровья зубов и не брезгуйте время от времени чистить собачке зубы. Приучать песика к этой процедуре лучше с детства.

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