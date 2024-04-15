Если хотите справиться вовремя - не разглядывайте бармена.

Визуальные головоломки-загадки с подвохом для взрослых и детей на логику можно использовать в качестве очень быстрого теста на IQ (коэффициент интеллекта). Человек, наделенный высоким уровнем IQ, должен быстро выполнять такие задачи.

Представьте такую историю - бармен забегался в конце смены и в какой-то стакан не налил столько же лимонада, как в остальные. Немного неполную емкость следует разыскать за 8 секунд.

Понадобится незаурядная внимательность и аналитическое мышление - сначала вам придется очень быстро рассмотреть и понять, какое количество жидкости в стаканах можно считать нормой, а уже потом искать ту емкость, которая отличается от остальных.

Видео дня

Если хотите победить - не рассматривайте бармена, это просто отберет ваше время.

Правильный ответ на эту загадку таков - бармен не долил лимонада в стакан, который находился в третьей строке внизу изображения.

Опубликована фантастическая головоломка с совами - что нужно сделать

На картинке среди большого количества ярких птиц следует найти коварного кота. На выполнение задания необходимо потратить всего 6 секунд. Очень важно не любоваться совами во время поисков хвостатого.

Вас также могут заинтересовать новости: