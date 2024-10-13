Интервалы сердечных сокращений замедляются и ускоряются каждый раз, когда вы вдыхаете и выдыхаете.

Сколько сердечных сокращений за один день и в течение жизни человека зависит от того, как быстро ваше сердце бьется. Об этом говорится в материале Live Science.

Отмечается, что независимо от того, сидите вы за столом, идете в магазин или бегаете на беговой дорожке, ваше сердце реагирует на различные потребности в энергии, бьется быстрее или медленнее. Интервалы сердечных сокращений замедляются и ускоряются примерно на 100 миллисекунд каждый раз, когда вы вдыхаете и выдыхаете, говорит доктор Партхо Сенгупта, руководитель отдела сердечно-сосудистой медицины медицинской школы Роберта Вуда Джонсона в Университете Рутгерса в Нью-Джерси.

"Самым интересным аспектом сердца является его способность регулировать частоту и свою функцию в зависимости от метаболических потребностей организма. Физиология постоянно адаптируется - у нее почти есть собственный мозг, чтобы чувствовать потребности организма", - утверждает врач.

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По его словам, у взрослых частота сердечных сокращений, выходящая за пределы нормального диапазона, предупреждает кардиологов о патологиях:

"Мы диагностируем состояния на основе учащенного пульса, когда он становится больше 100, или низкого пульса, когда он становится ниже 60.

Частота сердечных сокращений человека обычно несколько замедляется с возрастом, поскольку время влияет на сердечную мышцу, сказал доктор Сальваторе Савона, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям и клинический ассистент профессора внутренней медицины в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе. Так, старение может привести к развитию фиброза - разрастанию избыточной ткани, которая препятствует сердечному ритму - или аномального сердечного ритма, например фибрилляции предсердий, самого распространенного нарушения сердечного ритма.

"Это может повлиять на то, как быстро или медленно работает сердце", - сказал Савона.

Как сердцебиение коррелируется со временем

Человек со средней частотой сердечных сокращений в покое, например, 70 ударов в минуту, например, генерирует 100 800 сердечных сокращений за один день. За год это будет составлять примерно 36,8 миллионов ударов. Средняя продолжительность жизни в США по состоянию на 2022 год составляет 77,5 лет. Это означает, что в течение жизни сердце человека бьется примерно 2,85 миллиарда раз.

"Такие факторы, как возраст, генетика, травмы и болезни, могут постепенно ухудшать работу сердца. Но чем лучше мы заботимся об этом трудолюбивом органе, тем дольше и эффективнее он будет функционировать. Хотя старение является фактом жизни, и все возможности нашего тела со временем уменьшаются, у нас есть возможность по крайней мере уменьшить износ, который происходит из-за стресса", - подчеркнул Сенгупта.

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Как сообщал УНИАН, одно яблоко в день избавит от необходимости ходить к врачу. Диетологи рекомендовали есть яблоки прямо с кожурой.

Кроме того, некоторые специалисты отмечают, что регулярное употребление яблок может помочь улучшить состояние кожи, например пигментацию и экзему.

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