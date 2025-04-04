'Люди визжат от шока': американка обладает самым длинным языком в мире

Женщина признается, что титул обладательницы самого длинного языка дал ей новые возможности, в частности путешествовать по миру.

Шанель Теппер - женщина с самым длинным языком в мире. Это засвидетельствовано Книгой рекордов Гиннеса.

Как пишет Guardian, уроженка Калифорнии легко управляет своим языком длиной 9,75 см - например, может вынимать им блоки из башни в игре Дженга, поднимать пластиковые стаканчики, касаться им носа или даже доставать подбородок. Более того - она способна обмотать языком ложку и поднять ее.

Но наибольшее удовольствие Шанель получает от того, как люди реагируют на ее необычный орган.

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"Честно говоря, лучшая реакция, которую я получала, когда кто-то видит мой язык, - это крик. Люди кричат от шока, или иногда от ужаса. Это, наверное, мое любимое, потому что мне это смешно, потому что это драматический ответ", - говорит Теппер.

Ее удивительная способность стала известной еще в подростковом возрасте. По словам Шанель, еще в 11 лет она часто в шутку высовывала язык, а люди сразу обращали внимание на его длину. Несколькими годами позже видео с ее участием взлетело на YouTube, вызвав фурор из-за необычной особенности.

В 2010 году Книга рекордов Гиннеса пригласила ее на событие в Лос-Анджелесе, чтобы провести официальное измерение. Оказалось, что ее язык почти на 1,9 см длиннее среднего женского показателя и на 1,2 см - мужского.

Звание рекордсменки дало ей и новые возможности - например, путешествовать по миру. Одним из самых ярких моментов стала поездка в Милан, где Шанель приняла участие в рекламной кампании Welcome Successful Living для бренда Diesel, позируя с языком, окрашенным в сине-зеленый цвет. К проекту также присоединились другие участники с уникальными достижениями.

"Это весело - я вижу части мира, которых никогда раньше не видела", - сказала Теппер.

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