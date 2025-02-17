Некоторые считают, что во время создания одной из своих работ Леонардо да Винчи допустил ошибку, однако это не так.

Некоторые полотна великих художников эпохи Возрождения (Ренессанс был с XIV по XVII столетие) имеют тайные послания. Тайны знаменитых картин, чаще всего, непросто истолковать правильно.

УНИАН решил собрать ТОП-5 известных полотен эпохи Ренессанса, в которых художники зашифровали послания.

Какие есть тайны великих картин эпохи Возрождения - интересный ход Яна ван Эйка

В 1434 году Ян ван Эйк создал "Портрет четы Арнольфини", который считают первым известным в европейской живописи парным портретом. На картине над зеркалом написано - Ян ван Эйк был здесь в 1434 году. Есть разные тайны картин эпохи Возрождения, в частности, у этого полотна их две:

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Надписью художник пометил стену своей собственной работы. Точно неизвестно, зачем автор это сделал. Есть спорная теория – некоторые эксперты считают, что полотно было задумано как юридическая запись брака изображенной пары, и ван Эйк подписал его как свидетель брака.

В зеркале можно увидеть достаточно точное отражение сцены происходящего.

Тайны картин великих художников на этом не заканчиваются. Кое-что скрыл на своем полотне и Ганс Гольбейн Младший. На картине "Послы", которую Ганс Гольбейн Младший нарисовал в 1533 году, изображены двое мужчин, которые сидят за столом, загроможденном большим количеством предметов. По мнению экспертов, предметы символизируют разные интересы мужчин.

Многие долго рассматривают людей и предметы и могут даже не обратить внимание на странное пятно в нижней части полотна. Там находится анаморфоза – это образ, который можно рассмотреть только из определенной точки. Если смотреть на пятно, стоя прямо перед работой, то почти невозможно понять, что на ней изображено.

Нужно отойти вправо и снова посмотреть на полотно. Если сделать так, то можно увидеть череп. Возможно, таким образом автор хотел намекнуть на то, что в повседневной жизни за рутиной смерть кажется только "иллюзорным пятном".

Часто обсуждают тайны картин да Винчи. Малоизвестными являются интересные факты об одном из самых ранних произведений Леонардо да Винчи – работе под названием "Благовещение", которую он, предположительно, создавал в период с 1472 по 1475 год.

Если на изображение смотреть прямо, то кажется, что кисть Девы Марии как будто вывихнута и занимает какое-то противоестественное положение. Некоторые считают, что да Винчи просто неправильно нарисовал Марию.

Однако, как оказывается, это был не "прокол" художника, а осознанный трюк: гений знал, что картину разместят в монастыре, и точка обзора будет смещена, поэтому и изображение подкорректировал под это. Если смотреть с другой точки на изображение, все кажется нарисованным правильно.

Есть тайна и в работе Караваджо "Ужин в Эммаусе", созданной в 1601 году. На первый взгляд, изображенная сцена достаточно простая – мужчины сидят за столом, двое из них, которые сидят по бокам, достаточно эмоциональные, а тот, который находится в центре, кажется безмятежным, мудрым, и он похож на Иисуса Христа.

На полотне можно заметить намек на то, что на изображении есть именно сын Божий – от вазы с фруктами падает тень в виде рыбьего хвоста. Стоит отметить, что в греческом языке фраза "Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель" составляет аббревиатуру ΙΧOΥΣ, которая означает слово "рыба".

Картина Караваджо изображает именно встречу Иисуса с его учениками после воскрешения перед таинственным исчезновением.

Некоторые тайны картин настолько интересные и многогранные, что до сих пор являются объектами для исследований и дискуссий. В частности, не теряется интерес экспертов к работе Питера Брейгеля Старшего под названием "Фламандские пословицы" (1559 год). На картине изображено очень много маленьких сцен с крестьянами, которые являются иллюстрациями разных крылатых фраз.

Например, можно найти сцены, которые иллюстрируют пословицу "гнаться за двумя зайцами" или фразу "не разлей вода". На изображении нашли более 120 пословиц, однако ученые считают, что их скрыто намного больше.

Ранее УНИАН назвал самые дорогие картины мира. Одно из полотен продали более чем за 450 миллионов долларов.

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