Советские сервизы - это посуда, которой сейчас пользоваться уже не хочется, а выбросить не поднимается рука. О том, как выгодно продать старый фарфор или фаянс и не продешевить - читайте в материале.

Многие из нас прекрасно помнят советские сервизы, которые украшали серванты наших мам и бабушек. За стеклянными дверцами стояли ряды праздничных чашек, тарелок, блюдец и бокалов.

Увы, все рано или поздно заканчивается. То, что для старшего поколения было символом достатка в доме, с годами утратило свою актуальность. Давайте будем честны - ни дети, ни внуки никогда не будут пользоваться посудой из страны, которой давно нет. В этом случае оптимальный вариант - продать ненужный набор.

В это сложно поверить, но если у вас остался сервиз от бабушки, возможно, вы - потенциально богатый человек. Мы расскажем, какие чайные сервизы ценятся, сколько стоит посуда времен СССР и поверьте, - цифры вас удивят.

Видео дня

Какие советские сервизы ценятся

Для того, чтобы понять, какие сервизы ценятся, достаточно зайти на специализированный сайт, например OLX или Shafa. Учтите, что вам щедро заплатят за посуду с клеймом Дулевского или Ленинградского фарфоровых заводов. Если посуда целая, без сколов, трещин и с хорошо сохранившимся рисунком - ставки повышаются. Ну а если вы получили в наследство полный набор из 14 и более предметов, и они все в хорошем состоянии - считайте, что вы сорвали джек-пот.

Можно ли продать старую посуду

Да можно, и поверьте, это будет достаточно выгодно. Например, за фарфоровый самовар Ленинградского завода вам предложат минимум 5-6 тысяч гривень.

Набор из двух чайных чашек у вас без проблем купят за 2-3 тысячи гривень. Согласитесь, очень неплохая цена для посуды, которая вам не нужна. Но учтите, что на чайный сервиз ЛФЗ СССР цена зависит от многих факторов и, если за одну чашку вам дадут месячную зарплату, другая может не стоить ни гроша. Обратите внимание на клеймо. Увы, с годами многие клейма частично стираются. Чем четче просматривается название производителя - тем большую сумму вам предложат.

Набор из шести чашек Константиновского фарфорового завода можно продать за 5 тысяч гривень. Учтите, что речь идет о наборе, состоящем из 12 предметов, где каждый предмет символизирует месяц года. Чем больше чашек уцелело до наших дней - тем большую цену вам предложат.

Чайно-столовый сервиз "Мадонна" на 12 персон сейчас стоит около 55-60 тысяч гривень.

Тарелка "Каховская ГЭС" после подрыва российскими оккупантами дамбы стоит не менее 40 тысяч гривень за штуку.

А вот за столовый сервиз с клеймом Дулевского завода можете смело просить не менее 30 тысяч гривень.

Сколько стоит советский сервиз

Увы, но единственно правильного ответа на этот вопрос нет и не может быть. Любой коллекционер вам скажет, что посуда - посуде рознь. И далеко не всегда хорошее состояние изделия будет гарантировать высокую цену при продаже.

Для коллекционеров важны следующие моменты

год выпуска;

производитель;

сколько лет продержалась на рынке мануфактура, выпускавшая набор. Чем быстрее она ушла с рынка - тем более редкими являются изделия, которые она производила;

тираж;

количество предметов в наборе, чем больше предметов сохранилось - тем выше будет цена.

И разумеется, крайне важно наличие клейма. Например, за суповую тарелку с клеймом "Серп и Молот" Дулевского фарфорового завода вам предложат от 3 тысяч гривень.

А вот блюдо того же завода у вас с радостью купят минимум за 1,5 тысячи гривень.

Cамая дорогая посуда СССР - возможно, у вас именно такой набор

По-настоящему ценные сервизы СССР - это как правило столовые наборы с количеством предметов от 24. Чем больше предметов - тем выше цена. Например, столовый сервиз времен ГДР можно продать за 55-60 тысяч гривень.

Чайно-столовый сервиз "Кленовый лист" на 12 персон можно продать за 80-85 тысяч гривень.

Если же у вас чайный сервиз с крайне редким рисунком "Жницы" - можете считать себя счастливчиком. За такой набор вам предложат от 100 тысяч гривень.

А вот за сервиз с более популярным рисунком "Лилия" вы сможете выручить гораздо более скромную сумму. Но согласитесь, 11-13 тысяч гривень за чайный сервиз, который вам не нужен - это отличное предложение.

Не много дадут и за чайный сервиз 50-х годов в традиционной для тех лет расцветке "горошек". Его вы сможете продать за 2 тысячи гривень.

Чайный набор с популярной в 50-х расцветкой "конфетти" смело можете отдавать за 4 тысячи гривень.

Куда можно сдать старый сервиз - место, о котором вы не знали

Самый простой способ найти покупателя - посмотреть, что ищут на OLX или Shafa. Любители старины отслеживают каждое обновление и поверьте, если вы выставите на продажу что-то более-менее ценное, ваш сервиз купят за считанные дни.

Если же вы хотите не просто продать набор, а получить эстетическое удовольствие от процесса - езжайте в клуб коллекционеров. Как правило, такие клубы есть в каждом городе. Любители старины собираются в одном и том же месте в определенный день недели, выкладывают свои сокровища и начинается волшебство. Нигде и никогда вы не увидите такого переплетения эпох, как в клубе коллекционеров.

Еще один вариант - рынок, на котором торгуют предметами старины. Такие рынки называют "блошиными" и они есть в каждом городе. Более того, эти рынки специализируются на предметах, которые там выставляют на продажу. Например, в Киеве на Петровке можно найти шикарнейшую букинистику, а на Куреневке возле птичьего рынка - любой предмет обихода времен СССР. Поверьте, такие рынки есть и в вашем городе, а сейчас, в эпоху интернета узнать о них - дело двух секунд. Прелесть таких мест в том, что там всегда крутятся профессиональные коллекционеры, которые пытаются найти свой бриллиант в куче хлама. Если вы принесете что-то стоящее, у вас его заберут сразу.

Но если история и коллекционирование - не ваш конек, а вы лишь хотите продать бабушкино наследие и пытаетесь понять, какие чайные сервизы ценятся - вам нужен OLХ.

Как определить стоимость сервиза и не дать себя обмануть

Если вы не профессиональный коллекционер и понятия не имеете о том, какая посуда СССР ценится, перед тем как выставлять товар на продажу - узнайте порядок цен.

Учтите, что ни в клубе коллекционеров, ни на блошином рынке вам никогда не предложат реальную цену, если вы сами ее не знаете. Поверьте, фразу: "Этот набор стоит в три раза дороже" вы не услышите никогда. И это не потому, что вас попытаются обмануть, вовсе нет. Просто знания и многолетний опыт работы с антиквариатом дорого стоят и за все нужно платить. Коллекционеры предложат вам хорошую сумму, но при этом с недовольным видом будут искать изъяны на блюдцах, даже не для того чтобы сбить цену, а для того, чтобы вы испугались упустить покупателя на не самый ходовой, с вашей точки зрения, товар.

Поэтому, никогда не идите продавать предметы старины, не будучи подготовленными и не ознакомившись с предложениями на рынке и порядком цен. Иначе велика вероятность, что проворный коллекционер действительно найдет свой бриллиант в куче хлама и купит его за копейки. Согласитесь, будет обидно со временем узнать, этим самым бриллиантом был сервиз вашей бабушки, который вы отдали практически даром.

Вас также могут заинтересовать новости: