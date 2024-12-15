Многое зависит от вашего возраста и от того, на каком этапе жизни вы находитесь.

Идеальный автомобиль, соответствующий вашим потребностям, бюджету и стилю найти непросто, но не невозможно. Но некоторые авто не подходят определенным возрастным категориям водителей, считают эксперты.

Ресурс GOBankingRates пообщался с двумя ветеранами автомобильной индустрии, по словам которых, многое зависит от вашего возраста и от того, на каком этапе жизни вы находитесь. Специалисты назвали худшие авто для каждой возрастной группы.

Авто не для 20-летних: Chrysler PT Cruiser

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Большинство 20-летних, вероятно, хотели бы ездить на транспортном средстве, которое делает заявление, однако это трудно сделать с бюджетом среднестатистического молодого человека. Chrysler PT Cruiser, снятый с производства в 2010 году, может стать привлекательным выбором для молодых водителей, а модель 2010 года будет стоить всего около $4 100, по оценкам Kelley Blue Book (KBB). Но это не лучший выбор для молодежи, говорит защитник прав потребителей на платформе Bumper, посвященной истории транспортных средств, Эрин Кемп.

"Молодым водителям могут понадобиться недорогие автомобили с низкими затратами на обслуживание, такие как Chrysler PT Cruiser. Хотя Chrysler PT Cruiser имеет выразительный винтажный дизайн, его двигатель и коробка передач, как известно, требуют дорогостоящего ремонта. Это может быть не идеальным вариантом для тех, кто пытается придерживаться бюджета", – объясняет Кэмп.

Авто не для 30-летних: Nissan Rogue

Активный образ жизни и появление семьи подталкивают многих 30-летних к выбору среднеразмерных внедорожников. С начальной стоимостью менее $30 000 и довольно крепким внешним видом, популярный Nissan Rogue может показаться надежным выбором. Но ресурс RepairPal ставит его лишь на 13 место из 36 среднеразмерных внедорожников с точки зрения надежности.

"Несмотря на популярность Nissan Rogue, он имеет проблемы с трансмиссией и электричеством, которые могут быть дорогими в ремонте, а цены на них колеблются от $3 500 до $8 000. Для этого возрастного диапазона эти возможные расходы на ремонт могут сделать его менее желательным выбором", – акцентирует Кэмп.

Авто не для 40-летних: Chevrolet Camaro

Ничто не кричит об энергичности так, как рычание, грохот и вращение Camaro. GM прекратил производство культового американского автомобиля, что делает 2024 год его последним модельным годом.

С начальной стоимостью менее 31 000 долларов США, многие 40-летние могут себе его позволить – но это не означает, что они должны его покупать, говорит Мелани Муссон, эксперт автомобильной индустрии из CarInsurance.org.

Автор не для 50-летних: Chrysler 200

До того, как его сняли с производства в 2017 году, Chrysler 200 был известен как среднеразмерный седан с роскошным оснащением, отличной управляемостью и аутентично американским стилем. По данным KBB, справедливая рыночная стоимость модели 2017 года составляет всего около $12 000.

Однако RepairPal ставит ее лишь на 12 место из 24 автомобилей в своем классе по надежности.

"Водители, которым за 50, обычно придают большое значение комфорту и надежности. Хотя Chrysler 200 является комфортным, он также известен проблемами с двигателем и коробкой передач, которые могут потребовать более регулярного ремонта. Возможно, стоит подумать об альтернативных моделях, которые демонстрируют немного большую надежность", – считает Эрин Кемп.

Автор не для тех, кому за 60: Chevrolet Suburban

Если на пенсии вы планируете путешествовать, буксировать лодку или отвозить внуков на спортивные секции и из них, вам может понадобиться полноразмерный внедорожник, не так ли? Но прежде всего, большие автомобили имеют очень большие ценники. Стоимость нового Suburban стартует от $61 500.

Кроме того, хотя это, бесспорно, автомобиль-зверь, это главное преимущество может быть и его основным недостатком. Садиться в него может быть довольно непросто, говорит Мелани Муссон.

Марки авто с самыми надежными двигателями

Ранее мы рассказывали о 5 известных марках автомобилей, двигатели которых известны своей надежностью и долговечностью.

Часто можно услышать утверждение о том, что самые надежные автомобили на рынке происходят из Японии и Южной Кореи, но не уступают им и авто из США. К примеру, Ford имеет долгую историю с двигателями – на протяжении всей истории бренда его двигатели были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей.

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