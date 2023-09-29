Как объяснил языковед, при совпадении нескольких согласных неудобный для произношения звук "выбрасываем". Но есть исключения.

Известный в Украине учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить на украинском: "проїздний" или "проїзний".

"Наша речь благозвучна. Поэтому никаких "проїзДних квитків", "усТних вправ" или "обласТних конкурсів" в ней нет. Надо произносить и писать "проїзний", "обласний", "усний", – объяснил он в эфире "Завтрака с 1+1".

Как отметил языковед, при совпадении нескольких согласных неудобный для произношения звук "выбрасываем" – упрощаем и произношение, и написание. Эта орфограмма называется упрощением в группах согласных. Но есть исключения.

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"Запомните, в словах "кістлявий", "пестливий", "хвастливий", "шістнадцять", "запʼястний" і "хворостняк" все же букву "т" надо писать", – подчеркнул Авраменко.

Также на письме эта буква сохраняется в иноязычных словах. Например: "контрастний", "баластний", "агентство" и других.

Другие советы Авраменко

Украинский язык – очень благозвучный и разнообразный. Однако чтобы употреблять украинские слова правильно, иногда стоит поинтересоваться мнением языковедов. Ранее мы писали, как правильно говорить – "батьку" или "батькові". Александр Авраменко объяснил, что это – грамматические синонимы.

Кроме того, в современном мире трудно представить жизнь без соцсетей. Значит, пришло время научиться говорить "селфі" на украинском. Языковед рассказал, что в украинском языке есть по меньшей мере три соответствия.

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