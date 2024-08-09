Обычно после смерти другого животного коты тяжело засыпали, отказывались от еды или издавали мяукающие звуки.

Часто котов считают отстраненными, независимыми и непостоянными в своих предпочтениях. Однако исследования свидетельствуют о том, что они также проявляют признаки горя после смерти домашнего любимца в той же семье, даже если это собака. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследование, которое опубликовано в журнале Applied Animal Behaviour Science.

В исследовании говорится о том, что коты тяжело засыпали, отказывались от еды или издавали мяукающие звуки. По словам хозяев, другие коты могли становиться более нуждающимися рядом с теми, кто за ними ухаживал, или отказывались от своих любимых игр.

Ученые сообщили, что результаты исследования опровергают мнение об асоциальном поведении кошек, что свидетельствует о том, что психологический опыт потери может быть универсальным.

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"Они [кошки] меньше спали, ели и играли, а больше искали внимания от людей и других домашних животных, прятались, проводили время в одиночестве и, казалось, искали своих потерянных товарищей", - отмечают авторы из Оклендского университета в США в своем исследовании.

Траур является известным явлением в животном мире, ведь многие животные демонстрируют свое сложное поведение во время смерти своих друзей. Однако исследователи Оклендского университета говорят, что было менее очевидно, что коты будут проявлять признаки потери.

"В то время, как собаки, происходящие от стайных животных, вполне обоснованно могут сильнее реагировать на смерть соплеменника, коты под опекой человека приспособились к жизни среди соплеменников, и их способность реагировать на потерю компаньона требует дальнейшего изучения", - отмечают авторы исследования.

В рамках эксперимента опросили хозяев более 450 кошек, у которых недавно умер другой домашний любимец. Около в двух третях случаев умершим любимцем был другой кот, а в остальных случаях - собака.

Поэтому исследование показало, что коты испытывают более сильное влияние, чем дольше они живут с другим домашним любимцем, однако свидетельство смерти и количество домашних животных в доме не влияют на это.

"Время, которое животные-компаньоны проводили вместе, занимаясь повседневными делами, предусматривало большее скорбное поведение и робость, тогда как более позитивные отношения между выжившими и умершими животными предусматривали снижение уровня сна, еды и игр", - говорится в исследовании.

Другие исследования о котах

Как писал УНИАН, поведение кошек может показывать истинную личность их хозяев. По словам исследователей, коты могут быть более похожими на людей, чем они думают.

"Интересно, что владельцы с более высокими показателями невротизма сообщали о большем количестве поведенческих проблем у своих кошек. Эти коты были более склонны к избыточному весу, страху, стрессу и агрессии. Это свидетельствует о связи между эмоциональной стабильностью хозяев и благополучием их любимцев", - отметили в издании The Signal.

Также сообщалось, что ожирение у кошек может помочь людям похудеть. По словам ученых, изменения в микробиомах кошачьего кишечника в ответ на изменения в диете схожи с теми, которые наблюдаются у людей.

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