Животное сняли случайные свидетели и выложили это видео в сеть.

Дикая лиса пыталась пробраться в одну из харьковских школ.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Животное сняли случайные свидетели и выложили это видео в сеть. Лиса появилась поздно ночью на пороге заведения на окраине города.

На кадрах видно, как лиса несколько секунд бегает у двери и стучит в стекло. Она становилась на задние лапы, а передними касалась стеклянных дверей, пытаясь их открыть.

Когда же у нее попасть внутрь не получилось, то незваная гостья пошла себе прочь. В школе о визите лисы узнали из сети. Почему хвостатая выбрала именно их заведение, не знают. Люди, которые добавляли видео в интернет, предположили, что лиса просилась в школу из-за того, что замерзла.

Как сообщал УНИАН, в некоторых районах Харькова стали часто замечать диких лисиц, которые, очевидно, перестали бояться людей и появляются в общественных местах. Так, одному из животных удалось забраться на станцию Харьковского метрополитена, где она устроила настоящий переполох.

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Автор: Олег Давыгора