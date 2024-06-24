Несмотря на десятилетия исследований, доказательства о пользе добавок с омега-3 остаются туманными.

В 1970 году двое датских исследователей отправились в Гренландию, чтобы исследовать парадокс питания инуитов. Они живут в этом регионе и потребляют пищу с очень высоким содержанием жиров, однако имеют очень низкий уровень сердечных приступов. Это наблюдение противоречило утверждению тогдашней диетологии, что употребление жирной пищи закупоривает артерии и вызывает заболевания сердца. Исследователи сообщили, что инуиты имели более низкий уровень холестерина и триглицеридов в крови, чем жители Дании.

Эти выводы вызвали десятилетия научного и коммерческого интереса к роли омега-3 – жирных кислот – в здоровье сердца. Сейчас добавки с омега-3 являются одними из самых популярных в США, уступая лишь поливитаминам и витамину D. В, пишет The New York Times.

Профессор медицины в Гарвардской медицинской школе доктор Джоан Мэнсони отмечает, что в отличие от большинства других добавок, рыбий жир был тщательно изучен. Но результаты этих исследований были неоднозначными, поэтому исследователи и врачи до сих пор спорят, является ли рыбий жир полезным для здоровья сердца. Они также обнаружили, что прием рыбьего жира связан с несколько большим риском развития фибрилляции предсердий – один из типов аритмии.

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Необъяснимые преимущества

В экспериментах на животных было обнаружено, что рыбий жир помогает поддерживать сигналы в клетках сердца в надлежащем состоянии. Было естественно надеяться, что люди смогут получить такие же преимущества от приема рыбьего жира в виде пищевой добавки. Но большинство клинических исследований капсул с рыбьим жиром не зафиксировали снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или общих сердечно-сосудистых болезней, таких как инфаркт и инсульт.

"Любому, кто смотрит на эти данные, трудно предположить, что там есть что-то полезное", – говорит доктор Энн Мари Навар, кардиолог-профилактик из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета.

Однако другие эксперты не настолько готовы отказаться от добавок с омега-3. По их словам, хотя большинство клинических исследований не выявили никакого влияния омега-3 на общий сердечно-сосудистый риск, некоторые из них предполагают, что они могут снизить риск ишемической болезни сердца, в частности сердечных приступов. Например, анализ 32 исследований, проведенный в 2020 году, показал, что люди, принимавшие омега-3, имели на 9% меньшую вероятность возникновения коронарных событий, хотя доказательства были оценены как "низко достоверные".

Постоянный риск возникновения фибрилляции предсердий

Несмотря на все дебаты о потенциальной пользе рыбьего жира для здоровья, существует общее мнение, что добавки увеличивают риск возникновения фибрилляции предсердий, или мерцательной аритмии. Хотя это состояние не является непосредственно опасным для жизни, со временем оно может увеличить риск инсульта и сердечной недостаточности. В исследовании 2021 года ученые объединили результаты семи исследований и пришли к выводу, что прием омега-3 был связан с повышением риска возникновения фибрилляции в среднем на 25%. Они обнаружили, что риск был еще выше, когда люди принимали большие дозы.

Стоит ли принимать рыбий жир?

Некоторые кардиологи говорят, что доказательства свидетельствуют против рыбьего жира. Когда они видят пациентов, принимающих добавки, они обычно рекомендуют им прекратить их прием. Другие эксперты считают, что прием добавок с рыбьим жиром может быть полезным для людей, которые не едят много морепродуктов. В исследовании 2019 года омега-3 оказались полезными для людей, которые потребляли менее полутора порций рыбы в неделю.

Но врачи советуют получать омега-3 из рыбы, чем из рыбьего жира. Употребление рыбы обеспечивает организм белком, витаминами и минералами – это более здоровый выбор, чем красное и переработанное мясо. Рекомендации Американской ассоциации сердца рекомендуют потреблять не менее двух-трех порций рыбы в неделю. Лучше всего употреблять жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, анчоусы и сардины.

К тому же индустрия пищевых добавок почти не регулируется. Некоторые добавки рыбьего жира содержат деградированные или прогорклые жирные кислоты, которые могут быть менее эффективными или даже вредными.

В то же время высокие дозы омега-3 жирных кислот могут быть рекомендованы людям с очень высоким уровнем триглицеридов в крови, что может повысить риск воспаления поджелудочной железы. Омега-3 – это эффективный подход, хотя и не единственный, для снижения уровня триглицеридов: "Люди, которые ожидают, что здоровье сердца обеспечит какая-то волшебная диетическая добавка, на самом деле идут по ложному пути. Здоровье сердца происходит от хороших, здоровых привычек", – советуют врачи.

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