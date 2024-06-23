Он рассказал о своем пути от диеты, ориентированной на сэндвичи и картошку-фри, к диете, богатой бобовыми, которая изменила его взгляд на питание.

Мужчина, который в течение нескольких месяцев отказывался от сахара и переработанных продуктов, рассказал, как он перешел от ощущения "вялости и нездоровья" в начале года к огромным преимуществам для здоровья. Как пишет Newsweek, 44-летний Стефан Рис рассказал, что теперь он приобрел новый набор любимых продуктов, без которых не может обойтись.

По его словам, когда в начале 2024 года он решил отказаться от рафинированного сахара и ультрапереработанной пищи, то не думал, что продержится так долго.

"Но прошло шесть месяцев, и мне не только удается придерживаться этой диеты, но и она кажется мне легкой и полезной, и я с трудом представляю, как бы я вернулся к старым привычкам питания", - рассказал мужчина.

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Вот какие изменения он внес в свой рацион:

никакого шоколада (да и вообще любого печенья, десерта или рафинированного сахара)

никаких сверхпереработанных продуктов и ингредиентов (больше всего он ел хлеб и гранолу из супермаркета)

меньше красного и переработанного мяса

больше бобовых (нут, чечевица, фасоль)

больше орехов

больше оливкового масла

Как изменился его подход к питанию:

готовить больше бобовых как в качестве основного блюда, так и в качестве гарнира

есть орехи с греческим йогуртом и фруктами на завтрак вместо гранолы

использовать больше оливкового масла

есть больше овощей

Три продукта в рационе, без которых он теперь не может обойтись, - это бобовые, орехи и греческий йогурт.

Один из крайне приятных моментов, в таком рационе - это стоимость. Так, банка бобов или головка капусты стоит совсем недорого. Вы также можете использовать замороженные фрукты и овощи без ущерба для питательной ценности и качества их свежих аналогов. Они дешевле и хранятся дольше.

Кроме того, мужчина обнаружил, что ест меньше, особенно красного мяса, так как такие продукты, как орехи и бобовые, отлично насыщают.

Типичный рацион Стефана:

Завтрак: орехи (обычно кешью, миндаль или грецкие орехи) с греческим йогуртом и фруктами

Обед: Салат и чечевица, овощи и хумус. Если он ест дома, то может приготовть гуакамоле или домашний хумус из нута или масляной фасоли (рецепт ниже), омлет с луком и перцем или печеный картофель.

Ужин: Рыба или курица с бобовыми или коричневым рисом, или чили из фасоли.

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Также ранее УНИАН рассказывал, помогают ли орехи кешью похудеть.

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