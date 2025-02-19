Найти такую рыбу считается дурным предзнаменованием.

На Канарских островах отдыхающие на пляже нашли рыбу "судного дня". Об этом пишет Daily Mail.

Считается, что эта редкая рыба-ремень является предзнаменованием чего-то плохого, если увидеть ее за пределами естественной среды обитания - глубин океана.

Находка, как пишет издание, уже вызвала беспокойство в интернете. Видео с рыбой, появляющейся на пляже, набрало более девяти миллионов просмотров в соцсетях.

Как сообщается, рыба-ремень, известная также как "посланник Бога моря" - исторически была связана с ожиданием катастрофических событий, таких как землетрясения, ураганы, цунами и циклоны.

Рыба "судного дня" - что о ней известно

Встречи с такими рыбами случаются крайне редко, так рыба-ремень обитает на большой глубине.

В японской мифологии встреча с этой рыбой предвещает природные катаклизмы. Считается, что они всплывают на поверхность, чтобы предупредить жителей суши о предстоящих землетрясениях.

Вера в то, что животные ведут себя по-другому перед землетрясением или знают, что бедствие приближается, восходит по крайней мере к 373 году до нашей эры.

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