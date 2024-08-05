'Посланник': что такое рыба 'судного дня' и почему люди боятся ее встретить

Японские мифы называют это существо "рюгу но цукай", или "посланник из дворца бога морского дракона".

Старая легенда о "рыбе судного дня" начала снова всплывать на поверхность в последние годы. Согласно древним японским легендам, увидеть эту редкую "веслорыбу" - это предвестник землетрясений и цунами, пишет IFLScience.

О самой длинной костной рыбе в мире, длина которой достигает 15 метров, ходят легенды. Именно ее называют морским змеем. Веслорыбы, как правило, живут на глубине около 200 метров, из-за чего они редко встречаются с людьми, что только добавляет им тайны и интриги.

Японские мифы называют это существо "рюгу но цукай", или "посланник из дворца бога морского дракона". Говорят, что они всплывают на поверхность, чтобы предупредить жителей суши о предстоящих землетрясениях. В 2010-х годах, после нескольких смертоносных землетрясений и цунами, этот старый миф снова распространился.

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Вера в то, что животные ведут себя по-другому перед землетрясением или знают, что бедствие приближается, восходит по крайней мере к 373 году до нашей эры.

"За несколько минут до стихийного бедствия заревели волы и коровы, собаки страшно завывали, гуси и птицы были встревожены и шумели, лошади, которые были привязаны к своим стойлам, сильно взволновались. Кошки были напуганы и пытались спрятаться, или их шерсть дико щетинилась. Кролики и кроты покидали свои норы, птицы, будто испуганные летели прочь, а рыбы покидали дно и выбрасывались на берег", - говорится в одном отчете о землетрясении в Неаполе 1805 года.

Встречи с "веслорыбами" случаются крайне редко. Иногда это происходит, когда землетрясений нет, а иногда незадолго до него. Угадайте, о каком из них говорят чаще всего? Конечно, было бы очень, очень полезно иметь возможность предсказывать катастрофические погодные явления на основе движения рыбы, даже если это не совсем правдоподобно.

Ученые исследовали это. Одна команда изучала записи о наблюдениях глубоководной рыбы и записи крупных землетрясений. Исследование показало, что из 336 наблюдений рыбы и 221 землетрясения за тот же промежуток времени только одно наблюдение могло быть связанным.

"В результате, вряд ли можно подтвердить связь между двумя явлениями", - подытожили ученые.

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