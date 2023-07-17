Согласно японским поверьям, эта рыба предвещает страшные катаклизмы.

Группа дайверов заметила у берегов Тайваня редкую огромную рыбу, которую считают рыбой Судного дня. Она является самой крупной из костистых рыб, а ее длина может достигать 8 метров.

Как сообщает New York Post, редкую ремень-рыбу Рассела, которую еще называют сельдевым королем, видели у побережья Жуйфана. Она была всего два метра длиной. Но дайверов удивило то, что рыба находилась на мелководье.

Люди отмечают, что на ее теле были следы ран, вероятно нанесенных бразильской акулой. Обычно этот вид можно встретить только на глубине от 200 до 975 м. Очевидно, рыба умирала, поэтому и подплыла к мелководью.

В то же время кое-кто этим событием не столько очарован, сколько напуган. Японская мифология говорит, что вблизи берегов эту рыбу можно увидеть перед страшным катаклизмом. Именно из-за этого ее и называют рыбой Судного дня. Примечательно, что у берегов Японии фиксировали десятки этих рыб за два года до того, как цунами уничтожило АЭС Фукусима-1.

Зато ученые уверяют, что никакой связи между катаклизмами и пребыванием рыб-ремней у берегов нет.

Редкие явления: другие новости

В июле 2023 года в Одесской области зафиксировали необычное явление. В национальном природном парке "Тузловские лиманы" на побережье выбросило сотни тонн мотыля. Из-за этого берег стал красным.

На редкое явление наткнулись украинские полярники в Антарктике. Они увидели блинный лед, образующийся на поверхности воды. Увидеть этот феномен можно и на водоемах Украины.

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