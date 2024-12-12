Что известно о рождественском пудинге, который набирал свою популярность с XIV века.

Рождественский пудинг остается главным праздничным пирогом Англии, каким он был и в прошлом. Его с нетерпением ждут с наступлением зимнего сезона. Десерт в форме купола также называют сливовым или фиговым пудингом, как в знаменитом романе Диккенса "Рождественская песнь".

Рождественский пудинг безусловно заслужил свое место в истории: его версия восходит, по крайней мере, к началу 1400-х годов. В то время он был скорее соленым, чем сладким, и обычно готовился из мяса, жира, корнеплодов и сушеных фруктов, в частности чернослива, пишет TastingTable. Вместо десерта сливовая похлебка подавалась как закуска перед едой. Потребовались столетия политических и культурных событий, чтобы он стал сладким.

Как только он им стал, пудинг стал одним из основных компонентов рождественской традиции, наряду с другими праздничными элементами — новогодней елкой, украшениями, семейным застольем и так далее.

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В викторианскую эпоху 1800-х годов десерт перешел от королевских особ к простым людям: бедные семьи весь год экономили копейки, чтобы позволить себе ингредиенты для пудинга. Сегодня рождественский пудинг настолько вплетен в семейные и праздничные традиции Великобритании, что обычно члены семьи присоединяются к ритуалу приготовления пудинга, перемешивая вместе последние ингредиенты и загадывая желания.

Для украинцев - это нечто необычное. Однако, если вы сталкивались с приготовлением рождественского пудинга, то, скорее всего, знаете об ингредиентах, которые для него необходимы. Хотя сегодня существует множество различных вариантов, все еще иногда можно увидеть, как пудинг заворачивают в кусок ткани, обсыпанный мукой.

Матерчатые мешочки для пудинга, также известные как мешочки для варки, в свое время считались "современными", по крайней мере, по сравнению со средневековыми оболочками для пудинга, сделанными из фрагментами животных (по аналогии с колбасой). С уходом от рождественских пудингов на основе мяса ткани стали использоваться для хранения и консервации более сладких десертных пудингов. Сегодняшние повара переходят от варки к приготовлению на пару, часто вообще не используя салфетки, только фольгу и бечевку для удержания пудинга вместе.

Список ингредиентов для аутентичных рецептов рождественского пудинга длинный, хотя в разных семьях существуют свои вариации. Как правило, это несколько вариантов сухофруктов, включая изюм и инжир, орехи, коричневый сахар, корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех, яйца, мука, засахаренная кожура цитрусовых, сало (не путать со смальцем), иногда свежие яблоки и несколько столовых ложек бренди, коньяка или рома. Собранный пудинг варят на пару или в кипящей воде в течение нескольких часов, после чего подают с соусами, маслами и кремами, пропитанными бренди, а культовое фламбе с бренди - это грандиозный финал.

Другие рождественско-новогодние блюда на стол

Ранее УНИАН сообщал, какие четыре изысканных рецепта вы просто обязаны записать, чтобы потом эти мячные блюда оказались на вашем новогоднем столе.

Кроме того, существует еще и список блюд, которых не должно быть на праздничном столе. Это касается любых блюд из полуфабрикатов, куриные яйца, любая рыба и даже мясная или колбасная нарезка. Все из-за того, что Новый 2025 год - это год Змеи.

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