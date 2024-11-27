В разных странах мира есть свои рождественские "особенности", которые могут изрядно удивить.

Рождество отмечают по всему миру, и наряду со стандартными и всем знакомыми традициями – украшением елки и вручением подарков, в разных странах мира есть свои рождественские "особенности", которые могут изрядно удивить. Издание Independent рассказывает о 12 необычных рождественских традициях из разных стран мира.

Германия и Австрия - Крампус

В австро-баварском альпийском фольклоре Крампус - это страшный друг Деда Мороза, мифическое чудовище, волосатое, с копытами и большими рогами, которое наказывает непослушных детей Каждый год 5 декабря во многих городах Германии и Австрии проходит фестиваль под названием Krampusnacht, во время которого часто проходят парады, где сотни людей наряжаются в костюмы Крампуса и гоняются друг за другом по улицам.

Каталония - испражняющиеся бревна

За две недели до Рождества из небольшого полена создается ухмыляющееся существо и ставится на обеденный стол. Каждый день полено "кормят" фруктами, орехами и сладостями, а в канун Рождества его бьют палками, чтобы оно "освободилось" от своих лакомств.

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Каракас - поездка на роликах в церковь

В Каракасе, столице Венесуэлы, в течение всего праздничного периода люди приезжают на утренние церковные службы на роликовых коньках. Дороги даже перекрывают, особенно по утрам в период между 16 декабря и кануном Рождества.

Япония – ужин в KFC

Рождество в Японии не является национальным праздником, но это не мешает большому количеству людей отмечать этот праздник. И многие японцы на традиционный рождественский ужин посещают рестораны KFC. Неделя, предшествующая 25 декабря, по сообщениям, является самой прибыльной неделей в году в Японии для этой сети.

Португалия - поминание умерших

В Португалии Рождество - это еще и время поминовения: в канун Рождества (а иногда и в рождественское утро) семьи отводят дополнительные места за обеденным столом для умерших родственников. Эта практика называется consoda и считается, что она приносит семье удачу.

Чехия - метание обуви

На Рождество чешские женщины используют хитроумный трюк, чтобы предсказать свою любовную жизнь на следующий год. Незамужние женщины стоят спиной к входной двери и бросают туфли через плечо. Если туфелька приземляется носком в сторону двери, то, вполне возможно, женщина выйдет замуж в ближайшие 12 месяцев.

Норвегия - прячьте свои метлы

В Норвегии считается, что канун Рождества совпадает с приходом злых духов и ведьм. Чтобы защитить себя, семьи перед сном прячут все свои метлы и швабры.

Украина - паутина на деревьях

В украине, особенно в западных регионах, рождественские елки традиционно украшают "дождиком", символизирующим паутину. Этот обычай, который, как говорят, приносит удачу, берет начало в старой сказке о бедной женщине, которая не могла позволить себе украсить елку. Проснувшись рождественским утром, она обнаружила, что паук покрыл ее блестящей паутиной.

Гренландия - китовая кожа на ужин

Один из рождественских деликатесов Гренландии - маттак - сырая китовая кожа с подкожным жиром. Другой - кивиак, когда аука (маленькую птицу) заворачивают в тюленью кожу, закапывают на несколько месяцев, а затем съедают после разложения.

Индия - украшение манговых деревьев

Этот день в Индии отмечается полуночной мессой и вручением подарков, но за неимением елей или сосен вместо них украшают банановые и манговые деревья.

Скандинавия - йольские козы

Традиционный символ скандинавского Рождества, Йольский козел считался духом, который появлялся перед началом праздничного сезона, чтобы проследить за правильностью проведения торжеств. В более поздние века коза стала играть роль дарителя подарков, а затем ее заменил Дед Мороз. В наши дни маленькие козочки, сделанные из соломы, являются популярным елочным украшением во всей Скандинавии.

Словакия - бросание пудинга

В Словакии традиция рождественского ужина заключается в том, что самый старший член семьи бросает немного пудинга (обычно приготовленного из молока, хлеба, маковых зерен и чего-то сладкого) в потолок. Количество пудинга, которое попадает в потолок, указывает на удачу, которую все получат в наступающем году.

Ранее УНИАН рассказывал о девяти традиционных рождественских блюдах со всего мира, которыми вы можете вдохновиться для своего праздничного ужина. Среди них есть как всем известные, например, индейка и штоллен, так и необычные - креветки и даже экзотические фрукты.

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