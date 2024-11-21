Далеко не все угощения могут понравиться Зеленой Деревянной Змее.

Наступающий год пройдет под покровительством одного из самых наиболее мудрых и хитрых созданий - Змеи. Астрологи говорят, что важно порадовать символ года, чтобы обрести счастье в последующие 365 дней. Узнайте, как нужно встретить Новый 2025 год - кого чествовать, какие блюда поставить на стол, а от каких лучше отказаться.

Что нельзя готовить на Новый год 2025 - полный список

Каждая хозяйка, которая хочет привлечь удачу и благополучие в свою жизнь, должна приготовить несколько красивых и вкусных блюд, чтобы порадовать Зеленую Деревянную Змею. Угощения обязательно необходимо сделать максимально разнообразными, чтобы показать свое уважение к покровителю года.

Что готовить на Новый год точно нельзя - это любые блюда из полуфабрикатов, а также с добавлением консервированной или замороженной продукции. Лучше сделать упор на свежие продукты, особенно овощи, фрукты и зелень, ведь зеленый цвет - это натуральность.

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Кроме того, Змея - изящное и гибкое существо, поэтому к перечню о том, какие продукты нельзя есть на Новый год 2025, относятся и "тяжелые" для желудка угощения. Фасоль, горох, десерты с масляным кремом, жирное мясо и рыба - всё это под запретом.

Нежелательно предлагать гостям мясную и колбасную нарезку, потому что в современной колбасной продукции очень много консервантов, пищевых добавок и красителей. Также данные изделия тяжело будет переварить в такое позднее время, так что, если хотите полакомиться закусками, выбирайте индейку или курицу.

Вместе с другими запрещенными блюдами противопоказана в этом году и любая рыба. С точки зрения эзотерики считается, что ее присутствие на столе может спровоцировать отток финансов из семьи - они будут "уплывать" от вас. В основном, это связано с тем, что Змея не особенно жалует обитателей морских, речных и океанических глубин.

В список нежелательных яств также попали и куриные яйца. Если в прошлом, 2024 году, яйцо символизировало начало новой жизни, то для Змеи этот продукт ассоциируется с защитой потомства. Если вы приготовите яйца, символ года может расценить это как покушение и акт агрессии, так что, ни удачи, ни любви, ни благополучия в будущем году вы не увидите.

Получается, что стоит отказаться от таких салатов как "Оливье", "Селедка под шубой" и "Мимоза", не запекать жирное мясо, не жарить шашлыки и обойтись без фаршированных яиц.

Из того, что готовить в этом году на Новый год можно, получится составить неплохое и разнообразное меню. Змея будет довольна, если для праздничного угощения вы выберете курицу, индейку, свежие овощи и фрукты, мягкие сыры, зелень, травы, легкие специи, нежные десерты, ароматный хлеб. По возможности, стол должен быть диетическим, но вкусным, а также безалкогольным или с минимальным количеством спиртного.

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