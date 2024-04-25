Словом "рідкий" описывают жидкость, подчеркнул Авраменко.

Украинский язык богат на разные слова. Некоторые из них очень похожи по звучанию, но имеют разное значение.

К примеру, многие люди путаются между словами "рідкий" и "рідкісний", а это может приводить к неправильному их использованию. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, какое слово когда употреблять.

Запомните: "рідким" может быть борщ, "рідкою" может быть каша.

"Рідкий" – это негустой. Этим словом описывают жидкость", - пояснил учитель.

В то же время "рідкісний" – это тот, который редко, лишь иногда случается. Например:

"Мені пощастило побачити у горах рідкісного птаха".

Другие уроки Авраменко: это стоит знать каждому

Сегодня многие люди являются активными пользователями соцсетей. В частности, люди часто используют Фейсбук. Но как правильно сказать – "у Фейсбуку" или "у Фейсбуці"? Авраменко ответил на этот вопрос, проведя аналогию с украинским городом Кременчуг.

Также языковед объяснил разницу между словами "приводити" и "призводити". На первый взгляд, эти слова – синонимы, но это далеко не так. Одно из них может использоваться только в негативном контексте.

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